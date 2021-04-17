四川農科院馴化選育粉紅色木耳　肥厚鮮香清脆尤其適合火鍋

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-17 14:59

四川省農科院食用菌研究中心李小林博士團隊，近日成功馴化選育出中國首個粉紅色毛木耳新菌株「粉耳1號」，後續只待完成各項測試試驗。與常見的黑色木耳不同，這種粉紅色木耳耳片肥厚、鮮香清脆，尤其適合作為火鍋食材。

在什邡市湔氐鎮四川省農科院食用菌生產基地內，可見到有一個粉紅色毛木耳已經成形，看起來彷彿如一朵花。據李小林介紹，「粉耳1號」是去年8月在四川成都獅子山發現的野生自然變異體馴化而來，當時他和團隊另外一位成員葉雷都從來沒見過這種顏色的野生木耳，遂將其帶回實驗室進行研究，最終經分離、初篩、覆篩和示範栽培等而馴化選育出這一特色毛木耳新菌株。

他續指，木耳是無性繁殖，因很難得到相關基因，而如沒有發現野生自然變異體，幾乎沒有可能通過人工選育選育出粉木耳。據介紹，「粉耳1號」的生育期約為40至45天，其新鮮幼嫩子實體通體呈粉紅色，成熟子實體單片簇生型有耳基、耳脈，腹面呈粉紅色，背面有短絨毛，幹耳呈淺紅色。其菌絲生長的適宜溫度為攝氏16至25度，出耳的適宜溫度為攝氏15至32度。

粉紅色木耳耳片肥厚、鮮香清脆，尤其適合作為火鍋食材。（視覺中國）

李小林強調，「粉耳1號」目前還處於菌株階段，要成為新品種，還需經過品種的適應性試驗、品種特性測試、專家田間技術鑑定、省種子站認定等，因此或仍需時兩三年才真正到上市銷售，燙火鍋吃的階段，而野生的粉色毛木耳成功馴化後，對以後的規模化生產亦有重大意義。

（紅星新聞）