好聚好散｜湖北女子離婚好友拉橫額慶賀　男女雙方更互道恭喜

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-17 16:17

湖北武漢江漢區一對男女周五（16日）辦理離婚手續，惟現場氣氛沒有一絲沉重，不但女方幾名朋友大拉橫額慶祝她告別婚姻重回單身，甚至男女雙方辦完手續出來後也互道了恭喜，令網民慨嘆「好散比好聚還值得慶祝」。

事發於江漢區民政局婚姻登記處對面的唐家墩街政務服務中心門口，周五上午，一對30多歲的年輕夫妻正在婚姻登記處辦理離婚手續，女事主李小姐的幾名朋友卻提前請人製作了三條橫幅，然後將橫幅貼在了政務服務中心的外牆上，橫幅上分別印有「沒啥大事，就是想拉個橫幅告訴你離婚快樂！」、「恭賀李女士告別婚姻，喜提單身，自由萬歲」、「恭喜做回李小姐，餘生我們愛你！」。

經中心員工勸導，一行七八個人轉移到了旁邊的酒店門口。有目擊者稱，女方友人沒必要拉橫額來慶賀，因這有點不太尊重男方，對前來辦理結婚手續的夫妻而言也不太好。不過當離婚的男女從婚姻登記處出來後，男方非但沒有對眼前一幕感到生氣，還和女方互道了恭喜。

女方幾名朋友大拉橫額慶祝她告別婚姻重回單身。（影片截圖）

事發一幕被網民拍下後，旋即引起網上討論。不少網民對此反應正面，「結婚是為了幸福，離婚也是」、「能結束一段錯誤的感情（現在還有冷靜期呵呵） 可不是值得普天同慶的事？」、「成年人最體面的分手方式：互道祝福，一別兩寬。朋友尊重他們的選擇，替他們高興慶祝，挺好」。但也有人表示「看熱鬧不嫌事大，離婚的情況很複雜，不是『解脫』那麼簡單」。

當晚，看到影片的李小姐特意向拍攝的網友表示感謝，「那些最瘋狂的事他們（朋友）都為我做了」。對於為何朋友們會拉橫幅慶賀她離婚，李小姐則回應指：「沒啥，過好餘生，慶祝新生。」

（楚天都市報極目新聞）