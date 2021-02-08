女記者自揭長年遭家暴惹兩極評價　首度回應：已委託律師爭取離婚

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-08 18:47

內地前記者馬金瑜，近日發表一篇名為《另一個「拉姆」》的文章，講述自己遠嫁青海後，從與丈夫過着養蜂養花、世外桃源般的生活，漸變成長期遭對方家暴和出軌，但她為了孩子多次隱忍，從未報警，並仍然堅持經營微店，借錢入貨，向工人發工資等。 事件發生後，有網民對她表示同情，讚揚她勇敢揭發事件；但亦有人質疑她曾受過高等教育，為何在面對家暴時一味隱忍，在爛泥般的婚姻中愈陷愈深。馬金瑜的債務糾紛亦浮於水面，被指欠下大筆貸款。 《香港01》今日（8日）下午與馬金瑜本人微信建立聯繫，惟她對於受訪未置可否。下午5時49分，記者發現，其在微信朋友圈首度就外界爭議發表回應，表示已委託律師爭取離婚及三個孩子的撫養權，並承擔與丈夫經營不善帶來的債務責任。

馬金瑜在這篇題為《金瑜，還是那個金瑜》的文章中表示，「3個未成年的孩子，還有未還的債務，這是我必須要承擔起來的責任。成為漩渦中的一個人，並不是本意。整理以下幾點，告所有關心我的朋友。」

她首先表示，《另一個「拉姆」》本來是給曾經幫助過她的同事、朋友們私自發送的一封長信。這幾年，發生在她身上的變故和落魄，是對他們的陳述和交待，不是面對公眾的宣洩和套路。被傳播到網絡上，在網絡平台持續發酵，完全出乎她的預料。

就離婚事宜，馬金瑜表示，家暴開始之後，她曾經多次向丈夫提出離婚，但始終不獲同意，對方又以孩子和她的安全威脅。她多次諮詢律師，因離婚牽扯到3個孩子（都是男孩）的撫養權，她無法離開他們其中任何一個，遂數次擱置。她已經正式委託了律師，代處理離婚相關事宜。代理律師已經主動聯繫了全國婦聯、貴德縣公安局等有關機構，她也會同律師一起配合調查，她並已收集整理了有關證據，將在律師的幫助下提交給有關部門。

馬金瑜婚前是一名記者，曾為多間知名傳媒寫過深度報道，並獲得新聞大獎。（網上圖片）

她表示，希望成功離婚並能爭取到三個孩子的撫養權。她會努力幫助孩子，以一個正確的心理來面對以後的生活。「雖然身處困境，但孩子們給了我無盡的力量，我會努力找回自己，成為他們最堅強的榜樣。」

至於因經營不善帶來的債務，她表示，會承擔起應有的責任。「感謝過去幾年，無私幫助我，借錢給我度日的前同事和朋友。扶貧項目夭折，以及造成的債務，與我自身不善經營有很大關係，鄉村社會複雜，高原商業生態不完整，要在這裡成就『商業就是最好的慈善』，需要更多的智慧、勇氣和擔當，需要更多的幫助和資源。」

她並提到，「我個人的悲劇，不能代表這個地域和族群。我不同意給這個事件貼上有關青藏高原、青海、藏族的標籤，愈來愈多的變化和發展，出現在這個古老的地方，無論是經濟、文化，還是這裡新一代的年輕人，都有着愈來愈多的機會和變化，我深信他們會有更多的選擇，和更寬廣的道路。」

對於未來生活的方向，她表示，會堅持自己所長，全力撫養好孩子，或許以後依然要回歸寫作。