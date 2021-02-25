武漢男積蓄25萬有婚房求「分配對象」　政府以禁止包辦婚姻回絕

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-25 13:56

內地男女失衡的問題向來備受坊間尤其是一眾單身貴族關注，湖北武漢一名27歲宋姓男子，日前就在武漢城市留言板上以「大齡青年沒對象結婚難」為題提出「訴求」，指自己難找伴侶，要求政府幫忙「分配對象」，以助自己找到一個善良的女孩。 事件旋即引發熱議，新洲區更直接回應指禁止包辦婚姻，建議宋男要多與異性接觸，大膽追求。

宋男本月20日在武漢城市留言板上介紹自己，並附上一張戴着口罩的自拍照。據指，他身高1米74，武漢本地人，大學畢業，上海工作3年有逾25萬元人民幣積蓄，決定於年內回武漢工作並打算結婚。對於成家這一人生大事，他強調唯一的要求就是希望找一個善良的女孩，並直言：「想結婚，又沒人和我介紹對象，家裹也着急，我也在努力找，好難啊，求政府和我分配一個吧，家裹有一套新裝修的婚房！三口之家。」

3日後，新洲區回覆指出，《婚姻法》相關規定婚姻自由，禁止包辦婚姻，建議宋男日常多接觸異性，大膽追求，也可以通過親友介紹或通過正規的婚姻中介、婚戀網站相親。

值得一提的是，宋男其實早在去年7月20日就發布了類似帖子，當時他指自己有房有車無負債，想結婚惟苦無對象，也沒有資源，希望政府部門能就這老大難的問題幫下忙。江岸區1日後便回覆稱區民政局已作調查處理，相親識友不在政府單位職責範圍。

在微博，宋男的渴求對象的消息也惹起關注，甚至上了熱搜。（微博）

在微博，宋男的渴求對象的消息也惹起關注，甚至上了熱搜，不少網民紛紛調侃，也有人批評「分配」字眼不妥：

這徵婚廣告可以。各大媒體給自己免費做了廣告 政府回覆巧妙啊 一個敢問，一個敢答 男子：我就是發發牢騷，沒想到你給我一個這麼清澈的答案 對象是商品嗎還給你包分配 分配？ ？ ？有這種想法真的很可笑。反智。姑娘們擦亮眼 主要是他插隊了！ ！ ！像我們老老實實排隊就包分配

周三（24日），有內媒為此專程採訪了宋男，冀了解其心路。宋男稱，他土木工程系畢業，在上海做土木工程項目，一做就是3年，賺了不少。今年農曆新年回武漢老家後，他的家人開始為其婚姻大事操心，並安排了兩場相親，結果不是女方相不中他，就是他相不中女方，「主要是家裡催得緊，我沒辦法才上留言板求助來了」。

宋男土木工程系畢業，此前在上海做土木工程項目。（網上圖片）

宋男又指，自己身邊同事都是大漢，平時沒多少機會接觸異性，即使公司工會日常也會想辦法幫忙撮合，他也不在優先級範圍，而他過去也曾想過在相親網站上試試，惟見到太多相親被騙的案例便卻步了。他進一步稱，自己連婚房都提前裝修好，這次回武漢就打算好好在當地過日子。

幸福的是，有看到信息的單身女子果然在周三當日主動聯繫內媒尋求認識宋男，強調自己今年最大的目標就是「脫單」，也許宋男這回真的能願望成真，且看其是否如當局建議般大膽追求。

（瀟湘晨報）