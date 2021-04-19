浙江景區「婦人向家姑餵奶」雕塑惹議　網民：不可盲從愚孝

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-19 15:19

浙江湖州市營盤山景區內的二十四孝雕塑昨日（18日）已被拆除。據悉，其中一尊女子向家姑餵母乳的雕塑日前引起網民熱議。景區工作人員表示，暫時不做任何回應，目前相關部門已介入事件。

該雕像刻畫的是一名婦女袒胸露乳站立，一名老嫗坐在她的胸前，正吮吸前者的乳頭。事實上，該雕塑講述的是二十四孝中的《乳姑不怠》，唐朝官員崔山南的曾祖母長孫夫人，因為年事已高、牙齒脫落，吃飯都成問題，其祖母唐夫人十分孝順，每天盥洗後，就用自己的乳汁餵養家姑。如此數年，家姑不需進食其他食物，身體仍然非常健康。此後，崔山南做了大官，遵從曾祖母的臨終遺囑，也十分孝敬祖母唐夫人。

二十四孝雕塑引起爭議。圖中雕塑講述二十四孝故事中的《乳姑不怠》。（影片截圖）

景區工作人員表示，雕塑講的是古代二十四孝，除了《乳姑不怠》，更有為了自己的母親將孩子活埋的故事《埋兒奉母》，「這種（行為）在現在看來可能確實有道德倫理（的問題），但在古代確實是孝；這是老祖宗一輩一輩傳承下來的，現在的年輕人可能不理解」。

浙江湖州安吉縣委宣傳部工作人員今日（19日）稱，景區設立二十四孝雕塑的初衷，是為了向後人講述關於二十四孝的故事，提倡尊老愛幼、孝順的中華傳統美德，並非提倡愚孝和效倣此類方式。目前，有關部門已將有關二十四孝雕塑全部移除。

事件引起熱議，不少網民都認為應該要正確看待二十四孝問題，要「去其糟粕留其精華」，提倡孝道也要符合時代觀點，而不是盲從。

不要再傳播一些糟粕了。「傳統」好的可以傳承，但是別把不好的美化 部分二十四孝事在如今就一荒誕不經、違背情理的情節，何故還要擺在公共場所宣揚？ 二十四孝本身就不是藝術，是古代封建所謂「孝」道的禁錮，別扯藝術範疇的東西 二十四孝現在看起來多多少有些智障，明明不用那麼噁心，不用殺子，不用自殘也能解決的事，非要用感天動地所謂的「孝」的方法去做，可能古人就是想用「愚孝」禁錮世人吧 大家只需要知道孝順就行了，不要深挖內容，因為內容其實與這個時代的精神已經不符了，甚至狗血，而孝順這件事，其實還是可以值得推崇的。

（綜合報道）