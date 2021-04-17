乳姑不怠｜浙江景區雕像「新抱給奶奶喂奶」被投訴　網民意見兩極

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-17 22:27

浙江湖州營盤山景區一座「媳婦給婆婆喂母乳」的雕像近日引起熱議，甚至有網民認為非常不雅觀且影響不好，因此投訴景區。 該景區工作人員周五（16日）回應稱，雕像來源中國傳統文化中的二十四孝，是「乳姑不怠」的典故。雖然現在看起來不雅，但在當時來看是一種孝道。該工作人員更表示，「投訴的可能是年輕人，他可能不懂孝。」

浙江湖州營盤山景區一座「媳婦給婆婆喂母乳」的雕像近日引起熱議。（網絡圖片）

官方資料顯示，營盤山景區項目總投資約1.5億元人民幣，見證了中國一系列重要軍事歷史事件。依託於此，景區設置了人大主題公園、國防教育園、軍事主題研學園等三大主軸景觀節點。

該景區設置了二十四孝雕像，其中一座女子給婆婆餵奶的雕像引起關注。由於該雕像乳房外露，有網民認為非常不雅觀，恐造成不好的影響。面對網民的批評和投訴，景區一名工作人員介紹「乳姑不怠」的典故稱，「以前有一個（人）家裏很窮，然後母親生病了，家裏沒有營養品，兒媳婦剛剛生完小孩，然後她用母乳來喂自己的婆婆，這是二十四孝中其中一孝。」

但翻查資料，「乳姑不怠」講述的是已經做祖母的媳婦用乳汁孝養婆婆，且永不懈怠的孝行。該典故原文記載為：唐崔山南曾祖母長孫夫人，年高無齒。祖母唐夫人，每日櫛洗，升堂乳其姑，姑不粒食，數年而康。一日病。因此有詩雲「孝敬崔家婦，乳姑晨盥洗。此恩無以報，願得子孫如。」

意思大概為，唐朝崔山南的曾祖母長孫夫人，年事已高，牙齒脫落。其祖母唐夫人，每天盥洗後都用自己的乳汁餵養婆婆，數年下來，婆婆不吃米粒飯食，身體卻依然健康。長孫夫人後來召喚家中的老老少少說：「我多年來沒法報答新婦之恩，希望子孫能像新婦一樣孝敬她就夠了。」後來崔山南做了高官，果真像長孫夫人叮囑那樣孝敬祖母唐夫人。

浙江湖州營盤山景區的二十四孝雕像。（網絡圖片）

「二十四孝」中的故事有很多內容與現代社會理念格格不入，比如「埋兒奉母」等。上述景區工作人員則表示，「如果說二十四孝都不允許的話，那中國的孝何在呢，二十四孝是老祖宗一輩一輩傳下來的。」他還說，投訴的人可能是比較年輕的人，「他可能不懂孝。以前這種二十四孝就叫孝。」

網民點睇：

「當時的孝道那就讓他留在當時唄，你現在宣傳個啥呢？」 「有一種孝叫愚孝。」 「一大幫人以現代的眼光去批評古人的行事方法。」 「歐洲裸體畫一群有錢人爭著搶著拍高價，換成中國傳統美德的藝術表現形式就是粗俗嗎？」 「這東西也得取其精華去其糟粕吧？也不能啥都照搬吧？」 「有些傳統不符合可以拋棄，但這個故事背後可以體會到古時候物質的艱辛以及孝順。」

（綜合報道）