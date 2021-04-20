女車主上海車展維權Tesla強硬回應　官媒：誰給了不妥協勇氣

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-20 13:05

昨日（19日），上海國際汽車工業展開幕現場，一名女子身穿印有「煞車失靈」字樣及Tesla（內地譯作「特斯拉」）標誌的T恤，站在車頂維權抗議，引發大批人圍觀，隨後該女子被保安帶離現場。據了解，該女子因涉嫌擾亂公共秩序被處以行政拘留五日。 對此，Tesla一名負責人回應稱「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」，更是引起官媒注意。《新華社》發表評論文章「誰給了特斯拉『不妥協』的勇氣」指，一間企業不可能讓所有人都滿意，但作為「明星」企業，應該具備讓消費者滿意的產品和服務態度。

昨日上午11時30分許，在上海國際汽車工業展的Tesla展台，一名身穿印有「煞車失靈」字樣及Tesla標誌T恤的女子，跳上一輛Tesla汽車頂部並高喊「特斯拉剎車失靈」，引來現場大量人圍觀。據《極目新聞》報道指，該女子在約5分鐘後，因行為過激被現場工作人員制止，並被保安人員提著四肢帶至Tesla工作區。

有目擊者表示，該女子被工作人員帶走後現場很快恢復平靜；亦有目擊者表示，「到了工作區，她就被放到了地上，然後她自己爬起來，找了個椅子坐下。現場有個玻璃門，我們其他人都被擋在外面了。」；還有其他車主嘗試進去工作區均被阻止。

據了解，該名維權女子來自河南，今年二月乘坐父親駕駛的Tesla時，疑似煞車失靈而導致車禍，造成她與父母都受傷入院。期間她還進行了多次維權活動，但均未達成相關協議。

該女子曾因Tesla煞車失靈而導致車禍。（紅星新聞）

昨日下午，Tesla官方在微博證實，該名女子是河南超速意外的車主，曾以產品質量為由堅持要求退車。Tesla近兩月以來與車主保持協商，願意協助完成檢測、維修或保險理賠事宜，惟車主拒絕並表示不接受任何形式的第三方檢測。Tesla表示，將繼續與車主溝通，盡快助其恢復正常用車生活。

值得關注的是，昨日下午，Tesla副總裁陶琳在展會現場回復事件指，「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」、「近期的負面都是她貢獻的，我覺得她也很專業，背後應該是有人的」，還強調「自己的調研顯示，90%的客戶都願意再次選擇特斯拉」。

其被指「不具誠意」的回應，隨即引發網民熱議以及官媒的注意。《新華社》發表評論文章稱，事實真相如何，很難倉促定論，有待相關部門深入調查之後能定分止爭。Tesla高管的傲慢回應，讓很多人感到費解，企業應該具備讓消費者滿意的產品和服務態度。但無論涉事企業還是消費者都應該在法治框架內表達訴求，既不能「一鬧就靈」也不能「店大欺客」。如果車企不能提供質量過硬的產品和良好的售後服務，不能保障消費者安全行駛，甚至惡意猜測維權者的動機，可能會砸了自己的招牌。

面對外界評論以及官媒點名，Tesla疑似放鬆口徑，昨晚Tesla再次發文回應事件指，「如果是特斯拉產品的問題，特斯拉一定堅決負責到底，該賠的賠、該罰的罰。這是我們一貫的態度和處理方式。同時我們需要說明的是：對不合理訴求不妥協，同樣是我們的態度。」

Tesla稱「對不合理訴求不妥協，同樣是我們的態度」。（網上圖片）

（新華每日電訊/極目新聞/紅星新聞）