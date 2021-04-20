江蘇女大學生「眾籌」近10萬為父治病　兩年後兌現承諾還款獲讚

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-20 16:08

兩年前，於江蘇省鎮江市江蘇科技大學就讀的大三女生趙青秀，為了治療因意外而進了醫院深切治療部的父親，決定草擬一份「借錢聲明」並發起「眾籌」，結果短短一周內收到了近10萬元（人民幣．下同）。 籌錢期間，她對每一次轉賬都會作詳細記錄，結果兩年過去，該校師生們近日陸續收到已經畢業的趙青秀的還款，雖然每筆款項都不多，但卻充滿溫情，也令本來沒想着要她還錢的老師非常感動。

2019年2月底，剛開學沒幾天的趙青秀便因父親遇意外進院，而緊急向輔導員請假回家探望。其實，當時趙的母親也剛做完手術，尚在院接受治療，因此父親的意外無疑令家境本就不佳的她雪上加霜。

當趕到醫院時，趙青秀見到父親毫無意識，不時抽搐，而她當時身上僅得數百元，卻要面臨至少十萬元的治療費用，令其精神崩潰。後來，她看到公眾號一篇推文，講述一名女孩為了給父親治病到處借錢，令她靈機一動決定傚法，並草擬一份「借錢聲明」，提到借錢的目標金額是10萬元，每人100至1000元，轉賬均會被詳細記錄，之後按照順序還款。

對於還款保證，她還坦承由於其一家屬低保戶，父母的醫療費大部分都可以報銷，因此兩人出院時就能還掉大部分欠款，「剩下來的部分鑑於我還只是一名大三學生，還款能力有限，承諾三年內一定還清」。最終，她在短短一周內真的收到了近10萬元。

兩年過去，師生們近日陸續收到已經畢業的趙青秀的還款。（澎湃新聞）

兩年過去後，趙青秀一步步兌現還款承諾，雖然每筆金額不多，只是100、200 、500元等，但她都會在還款時留下類似「謝謝你的幫助，也很抱歉兩年了才把錢還給你」的一句話。

作為趙青秀的任課教師，當甄潔收到到賬通知的時候還感到有些意外，因為當年借出200元的她已告知趙青秀不用還了，沒想到如今對方還記着這少許的錢並還上。甄續指，從山區考進江科大的趙基礎稍微薄弱，但學習卻很認真，一節課都不缺，自己當初的捐款只是出於一位任課老師對和自己女兒差不多大的學生的關心。另一名收到還款的朱璡老師也表示，沒想到趙青秀真的會還錢，並為此感到很感動，強調對方是一名真誠且說到做到的學生。

趙青秀表示，其實當年聲明發出後，自己內心十分忐忑，不知有沒有人會相信她，但幾分鐘後她就接到了同學朋友們的慰問及安慰電話，學院負責人也親自致電關心，並在學院範圍內為她捐款，結果不到半天她就借到了五萬。而一周後，已轉往條件更好的醫院治療的父親也成功控制病情，漸漸恢復意識。

如今，趙青秀的父母病情基本穩定，也不願再進一步治療，故醫療費用報銷下來之後，她決定把兩年前借的九萬多元還完，「但我知道，錢還了，人情還在，溫暖還在」。

（澎湃新聞）