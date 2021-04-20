四川男為還賭債竟以8000元賣掉親外甥　父母苦尋21年終相認

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-20 17:31

四川涼山州德昌縣21年前發生一宗拐賣兒童案，惟始作俑者卻竟是親人，男子包某為了還賭債，竟以8000元（人民幣．下同）之價格把6歲外甥小龍賣到河南。多年來，小龍父母為了尋子，足跡遍及全國各地，可惜一直無果。直到近日，警方才在河南蘭考找到已經27歲的小龍，小龍並在養母陪同下於周一（19日）奔赴四川老家與親父母相認，兩家人緊緊相擁，熱淚盈眶。

2000年6月18日，對小龍的親生父母王加成和包頂會而言，注定是永生難忘的一日，當日中午，小龍的舅舅包某騎着單車說要帶外甥去買鞋，誰知一去無回頭，令夫妻二人急瘋，找遍全縣無果後報案。後來，包某終於承認自己是為了還債，所以把親外甥給拐賣了。2005年4月，德昌縣人民法院開庭審理案件，認定，包某與程某某、張某某在鹽源縣甘塘鄉合謀將小龍以8000元賣出，其中包某從中分得5000元。最終，包某拐賣兒童罪成，被判刑6年零半，並處罰金2000元。

至於王加成和包頂會，則從2000年起至今年，走遍河南、西藏、雲南等地，花費10多萬尋子，不過由於包某當時把孩子交給了中間人，並不知道孩子被賣到什麼地方，因此夫妻二人即使耗盡家中積蓄仍苦苦無果，「親弟弟竟然把我最疼愛的兒子給賣了，他是世界上最可恨的人」。

直到上周五（16日）下午，王加成突然接到德昌縣警方通知，指小龍已在河南蘭考縣被找到，經DNA測試顯示與他們比對成功。欣喜若狂的王加成夫婦便特意在周一準備了酒席、水果以及紅包，迎接自1000多公里外前來相認的兒子。結果，小龍與一同前來的養母還沒走進家門，王加成夫婦便上前與他們緊緊抱頭相擁，失聲痛哭，「20多年了，爸媽一直沒有放棄，終於找到你了」。

事後，小龍的養母表示，自己當年是獲告知小龍家庭太貧困，才決定收養孩子，如果一開始就知道他是被拐賣，她絕對不會要。她續指，自己曾因意外痛失親生兒子，而小龍來到他們家後，她一直把他當親生兒子對待，把所有的愛都傾注到孩子身上，甚至連婚房也都買好了。

小龍則表示，他小時候曾懷疑過自己不是親生的，但由於養母對自己非常好，便沒再多想，直到本月突然有警察前來對他採血，他始得知真相。面對未來，他表示由於工作在河南，以後可能會繼續在當地生活，但就強調兩家都是他的父母，無論以後在何方生活，他都不會拋棄任何一方。

（大象新聞）