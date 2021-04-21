女車主上海車展維權惹議　Tesla致歉：專事專辦，盡力滿足訴求

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-21 10:30

2021上海車展本月19日開幕，一名張姓女車主身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在特斯拉（Tesla）車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」維權抗議。其後，Tesla副總裁陶琳以「沒有辦法妥協」回應事件，隨即引起各界關注，《新華社》更發表文章批評。 昨日（20日），Tesla在微博再度發文，就未能及時解決車主的問題深表歉意，並表示已成立小組專事專辦，盡力滿足車主訴求。

Tesla在微博發文稱，公司尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合各部門的調查。為此，Tesla已成立專門處理小組，專事專辦，努力在合規合法的情況下，盡全力的滿足車主訴求，爭取讓車主滿意。同時，Tesla依然殷切地希望車主能夠給予公司尋求更好解決問題的機會，力求達成多方滿意的結果，真正維護消費者的權益。



據《新浪科技》今日（21日）消息，在部分省市，中國平安汽車保險已經拒絕為Tesla新車主上保，續保政策亦開始收緊。

據此前報道，張女父親今年2月駕駛Tesla Model 3私家車時，疑因剎車失靈發生追尾事故，最終撞上路邊的水泥防護欄才停下。張女多次到Tesla門店及4S店維權無果，於是前日（19日）到2021上海車展，身穿寫有「剎車失靈」的T恤，並站在Tesla車頂上大喊「特斯拉剎車失靈」。上海警方昨日通報稱，張女因擾亂公共秩序，被處以行政拘留5日。

對此，Tesla副總裁陶琳表示「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」，強調「自己的調研顯示，90%的客戶都願意再次選擇特斯拉」。上述回應引起官媒注意。《新華社》昨日發表評論文章稱，Tesla高管的傲慢回應，讓很多人感到費解，企業應該具備讓消費者滿意的產品和服務態度，但強調無論涉事企業還是消費者都應該在法治框架內表達訴求，既不能「一鬧就靈」也不能「店大欺客」。

（綜合報道）