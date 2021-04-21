河北學生宿舍窗外上吊亡　身上多處傷痕家屬懷疑死因　警介入調查

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-21 12:07

4月14日，河北省肅寧縣一名高一學生，被室友發現吊死在五樓宿舍窗外，惟校方在事發近3個小時後才將死訊通知家屬，並表示其7名室友均對此事不知情。 死者的家屬稱，孩子除了頸部有勒痕外，全身多個部位都有傷痕，對其是否為自殺造成死亡表示懷疑。加之校方態度較為冷淡，死者家屬希望校方可以給一個說法。 對此，當地有關部門表示，事件發生後已經成立專門調查組處理。

張嘉豪生前照片。（極目新聞）

4月14日早上5時許，在肅寧縣育英學校就讀高一的張嘉豪，被室友發現在五樓宿舍的窗外上吊死亡。當日8時許，校方將死訊通知了張嘉豪的父親等家屬。張嘉豪的父親說，「他們見了我，支支吾吾，沒有直說。直到我說見見孩子，他們才告訴我孩子已經死亡。」在張嘉豪家屬的強烈要求下，他們在肅寧縣醫院內見到了張嘉豪的遺體。

但是，張嘉豪的家屬稱，「學校說是上吊死亡的，可是孩子身上，到處都是傷」。因為張嘉豪除了頸部有勒痕外，其面部、耳部、手臂、腹部、雙腳等部位均有傷痕。「無法想像，1.82米高的孩子，怎麼能越過三四十釐米寬的窗戶，用繩子綁在床架上，吊死在窗外。」

對於張嘉豪家屬心中的疑慮，校方以及班主任老師均為作出回應，張嘉豪的家屬稱，「除了14日當天，學校有老師接待了我們，之後再也沒聯繫上，孩子班主任至今沒有露面。校方的態度令我更加寒心。」張嘉豪的家屬續稱，「4月16日已經做了屍檢，法醫告訴我們屍檢結果需要一個月。」

張嘉豪家長稱，學校態度冷淡。（網上圖片）

據張嘉豪的家屬介紹，張嘉豪即將年滿17歲，雖然學習成績中等，但性格開朗很愛笑。學校閉路電視在事發前一晚拍到，張嘉豪開心地從教室回到宿舍，臨睡前拿著臉盆接水，臉上還掛著微笑，不似有自殺前兆。

對於張嘉豪的死亡，當地宣傳部表示，事發後已經成立專班調查處理，警方亦已經介入調查，相關部門亦正在開展善後工作。暫時仍未有屍檢結果，待有調查結果後，會發布通告。

（極目新聞）