疑捲入兩教師矛盾　湖北12歲學生遭責罵後跳樓自殺亡

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-03 09:18

周二（3月30日），就讀於湖北省紅安縣將軍城小學的12歲女學生小馨，疑似被兩名教師之間的矛盾所波及，而從32樓跳樓自殺身亡。小馨在跳樓之前，還曾被一名教師罵到「滾出教室」。 據小馨的母親表示，兩名涉事教師均有在校外開設補習班牟利，並要求學生參加。小馨亦疑似因此害怕被老師責罵而跳樓自殺。 周四（1日），當地教育局表示，兩名涉事教師已被停課調查。

小馨所就讀的將軍城小學。（網上圖片）

據了解，小馨參加了其班主任兼語文老師程老師，在校外所開設的有償補習班，但因在校外開班補習班的行為，違反教育局對教師的規定，因此程老師命令參與其補習班的同學要保守秘密。

但在周二上午的一節數學課上，數學教師葉老師問到，有哪些學生有參加程老師開設的補習班時，班內部分學安生起立承認，小馨卻並未起立。但此時，班內有同學向葉老師告發，小馨其實亦有參加程老師的補習班。隨後，葉老師當著全班同學的面指責小馨，「如果堅持在程老師處補課，以後就不要來上數學課，滾出教室」。

隨後，小馨的母親李女士還接到程老師的電話，並遭對方質問，小馨為何要向葉老師告密自己有在校外開辦補習班一事。

當日11時20分，小馨離開校門回家。11時30分左右，小馨所居小區內的閉路電視拍到小馨在電梯間哭泣的畫面。11時33分左右，小馨回家後，將自己關入衛生間哭泣。

12時10分左右，小馨拒絕了母親送其回學校的要求，獨自離開家中，當李女士追出門時，卻發現小馨已經不見蹤影。之後，小馨從32樓墮樓，經搶救無效身亡。經過警方現場勘查，判定小馨是自殺。

而針對小馨的兩名任課教師程老師、葉老師在校外開設補習班牟利一事，當地教育局已成立聯合調查組，若發現情況屬實，將依法依規嚴肅處理。

（大眾網·海報新聞）