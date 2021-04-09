北斗系統｜河北司機被罰兩千自殺　內媒：連接斷線不等同導航失靈

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-09 13:06

周一（5日），河北省滄州市的貨車司機金某強，在駕車途經唐山市豐潤區超限檢查站時，因北斗定位系統掉線，被罰款2000元（人民幣，下同），隨後金某強在超限站辦公室內服用農藥自殺，最終搶救無效身亡。目前，豐潤區各政府部門正就此事展開調查。 針對「北斗掉線」一事，金某強貨車的車隊公司負責人表示，「他的車輛手續都是齊全的，沒有漏審，北斗也是在運管那邊安裝的，車隊也不會管北斗的事，車主的手機可能會和北斗綁定，但是車隊是不綁定的，掉線了也不會通知我們，車隊更無法通知到車主。」

據金某強的朋友貨車司機劉師傅介紹，金某強的貨車買了三年多，平時在網上的平台配貨，一年收入大概6、7萬元，「他一趟下來也就賺一兩千元，罰款得自己掏腰包，這相當於白幹了。」劉師傅又稱，金某強平時性格開朗,「他就是突然鑽牛角尖，他認為北斗掉線就不是他的責任，氣不過。」

劉師傅認為，北斗掉線不會是人為的。購買貨車後就會安裝北斗，每年驗完車後還要給北斗續費，一年600元，「他們會給你查一下看定不定得上位，定不上位就給你及時處理了，設備是不容易出毛病的，天線可能會出現問題。」

劉師傅又稱，他們平時會格外留意「北斗掉線」的情況。「我們特別在意這個東西前些年可能會有關掉北斗的情況，這兩年嚴了，你掉線了就打不出單子來，你打不出單子交警要罰你的，這多得不償失。」

金某強的遺書。（正觀新聞）

而針對「北斗掉線」一事，涉事車輛定位設備運營公司的工作人員表示，金某強的車輛去年12月就已掉線，定位掉線或因存在欠費、信號、設備問題等情況，而金某車輛並未欠費，掉線原因可能是設備有問題，金某或已知道信號掉線情況，「一般情況下，車隊會定期提醒他軟件定位情況。」

對於此事，《新華視點》亦發表評論指，導致這場悲劇的鍋不該扣在北斗身上。再精確的導航，也難以剎住利益的衝動；再嚴格的管理辦法，也難以消除簡單粗暴的作風。於情於理於法，勞動者都應受到尊重。即使依法處罰，也應建立在尊重、公平、公正基礎之上。

據《澎湃新聞》解釋，「北斗掉線」與北斗導航衛星並無關係，而是指北斗車載終端的通訊連接中斷，即北斗車載終端和全國道路貨運車輛公共監管與服務平台之間的通訊斷開了。「北斗掉線」的主要原因有三種，一是設備到了通訊信號弱的地方，數據無法上傳；二是設備本身故障；三是人為因素，比如切斷電源、將天線遮蔽、欠費，導致設備不上線。

北斗衛星定位記錄儀採用是北斗+GPS雙模式。（網上圖片）

（紅星新聞/新華視點/澎湃新聞）