網戀7年卻從無視像交流　上海男遭騙130萬後才知「女友」已娶妻

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-21 21:33

上海男子田先生7年前與通過網絡遊戲相識的「女子」葉夢雪（化名）發展成網戀關係，即使多年來從未作視像交流或語音聊天，他仍對其身份深信不疑，還向對方前後轉賬130餘萬元人民幣。至近日，終於起疑報案的他，才發現「女友」竟是一名男性，且已娶妻。目前，疑犯易某因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留。

事源2014年，田先生與易某相識於網絡遊戲，易某當時創建了女性遊戲角色，並向田先生發送了當時女友的照片，再謊稱是自己，令田心生好感，二人遂轉在QQ上聊天，後來更發展成網戀關係。後來，易某謊稱自己出國留學，開始用郵箱與田先生聯繫，後又因欠下大量賭債，遂謊稱自己在國外交不起生活費、學費、欠了高利貸等，向田要錢，導致後者7年間轉賬了過百萬的血汗錢給他。

田先生與「女友」的部分聊天記錄。（澎湃新聞）

今年1月17日，田先生終於對「女友」不斷索財且從不與他視像或語音交流起疑，決定到閔行公安分局杜行派出所報案。通過排摸工作，警方於4月8日將易某緝拿歸案，田先生這時始發現多年的戀人竟為男兒身，更已與當年的女友結婚。

易某到案後對偽裝成女性並編造各種名目向田先生詐騙錢財的犯罪事實供認不諱，其目前因涉嫌詐騙罪已被閔行警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。

（澎湃新聞）