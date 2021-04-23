Tesla風波｜哪地中國民眾最愛Tesla：廣東最多門市　上海銷量最高

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-23 12:27

女車主上海車展維權事件，令美國著名電動車製造商Tesla深陷輿論風波。 事實上，Tesla在中國備受追捧，去年的銷量達13.75萬輛，是新能源汽車銷量冠軍。單單是上個月，Tesla的總銷量已達35478輛，同期相比暴漲207%。 有內地傳媒分析Tesla提供的公開資料，推測廣東、上海兩地的民眾最愛Tesla，原因廣東擁有最多的體驗門市及展廳，上海則是銷量最高。

報道指出，Tesla官方網站本身並沒有提供其在中國的銷售數據，但從體驗門市和展廳的分布，是可以粗略看出Tesla在哪些地區最受歡迎。數據顯示，Tesla體驗店門市和展廳數量排名相對靠前的省區市，頭三位依次是廣東（32）、上海（20）、浙江（19），緊隨其後是北京（18）、江蘇（14），其餘四川、山東、福建、陝西等地，均是低於10間。

上海市中心的一間Tesla門市。（視覺中國）

報道分析，排名頭5位的省區市，無一例外都來自東部發達地區。廣東省是全國唯一擁有超過30間Tesla體驗門市和展廳的地方，而作為Tesla在中國唯一工廠所在地的上海，則以擁有20間體驗門市和展廳排在第二位。

值得一提是，新疆、西藏、甘肅、內蒙古及青海目前尚沒有Tesla體驗門市和展廳。換言之，這些地方的民眾是無法直接購車。

至於各省區市的銷量，報道引述內地「機動車交通事故責任強制保險」的數據作參考。2020年全國Tesla的上牌量為13.9萬輛，其中在上海、廣東、浙江、北京的上牌量分別為3.3萬輛、2.6萬輛、 1.7萬輛、1.4萬輛，佔比分別為23.7%、18.5%、12.4%、10.2%，合計達64.7%。其餘省份和直轄市上牌量則不足1萬輛，合計占比僅35.3%。報道分析，Tesla的消費主要集中在沿海發達地區和限牌地區。

Tesla上海超級工廠投產後，上海Tesla銷量明顯上升，去年更達全國第一。（視覺中國）

報道有特別提出一點，Tesla上海超級工廠在2019年10月投產後，對於Tesla在上海的銷量有直接幫助。具體包括2018年和2019年前7個月，廣東的Tesla銷量都高於上海。但就在2020年，上海的Tesla上牌量就反超廣東，位居全國第一。

（綜合報道）