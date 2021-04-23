Tesla公開行車數據指車速達118.5公里　維權女車主丈夫：侵犯私隱

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-23 10:16

上海車展女車主維權事件引發廣大關注，據市場監管總局主管的《中國市場監管報》報道，Tesla在周四（22日）向該報提供涉事車輛發生事故前一分鐘的數據，其中提到司機最後一次踩下制動踏板（剎車）時，車輛時速高達每小時118.5公里。 Tesla指出，當時車輛的制動系統均正常介入工作並降低車速。 另一方面，女車主的丈夫李先生批評Tesla公開行車數據是侵犯車主的個人隱私權和消費者權益，會立即向鄭州市市場監管部門投訴。

行車數據顯示涉車車輛一直以高速行駛，司機最後一次踩下剎車時，時速更高達每小時118.5公里。（微博）

在駕駛員最後一次踩下制動踏板時，數據顯示，車輛時速為118.5千米每小時。在駕駛員踩下制動踏板後的2.7秒內，最大制動主缸壓力僅為45.9bar，之後駕駛員加大踩下制動踏板的幅度，制動主缸壓力達到了92.7bar，緊接著前撞預警及自動緊急制動功能啟動（最大制動主缸壓力達到了140.7bar）並發揮了作用，減輕了碰撞的幅度，ABS作用之後的1.8秒，系統記錄了碰撞的發生。駕駛員踩下制動踏板後，車速持續降低，發生碰撞前，車速降低至48.5千米每小時。 Tesla提供的文字說明全文

據報道，Tesla的數據及同時出具的文字說明，大概意思是指涉事車輛以高速行駛，司機剛開始踩下制動踏板力度（剎車）較輕。車輛其後自動緊急制動功能啟動並發揮作用，提升制動力並減輕碰撞的衝擊力。報道又提到，對於事故發生前30分鐘車輛的狀況，Tesla指出司機是正常駕駛車輛，有超過40次踩下制動踏板（剎車）的記錄，但同時車輛有多次時速超過每小時100公里和多次剎停的情況。

Tesla強調，將毫無保留地配合監管部門開展深入調查，開誠布公接受社會監督。

維權女車主張某身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在Tesla 私家車車頂上大喊「特斯拉剎車失靈」。（北京日報）

至於女車主丈夫李先生就表示，Tesla此前的說法稱無法與客戶聯繫是不妥，「我老婆還在拘留所，手機在警方手中，怎麼會接到電話」，而且是在與車主無任何溝通的前提下，將行車數據發布出去。李先生稱，不認可Tesla公開的行車數據，同時認為行車數據屬於個人財產及個人隱私，無法接受未經車主允許，擅自將其公布給媒體及大眾。李先生指，下一步將會向鄭州市市場監督管理局進行投訴，要求Tesla公開道歉，並將行車數據撤銷。

（綜合報道）