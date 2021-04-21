Tesla風波｜副總裁陶琳曾以「不妥協」表態　今缺席博鰲論壇

撰文： 施予 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-21 17:30

2021上海車展本月19日開幕，一名女車主現身特斯拉（Tesla）展台，並站在車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」維權抗議。 同日，Tesla副總裁陶琳以「沒有辦法妥協」回應事件，《新華社》其後發表文章批評。今日（21日），陶琳缺席原定要參加博鰲亞洲論壇2021年年會，隨即引起各界關注。

Tesla副總裁陶琳曾以「沒有辦法妥協」回應上海車展女車主維權事件。（21世紀經濟報導）

《新浪科技》報道，據會議主辦方此前公布的議程中，陶琳原定於今日出席《打造安全可控的產業鏈供應鏈》論壇，和英特爾（Intel）中國區總裁楊旭等嘉賓共議如何打造產業鏈供應鏈安全可控等問題，然而她並未現身會場，亦未有在線上參與該論壇。

據此前報道，一名張姓女車主本月19日現身上海車展，身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在Tesla車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」維權抗議。據了解，張女父親今年2月駕駛Tesla Model 3私家車時，疑因剎車失靈發生追尾事故，最終撞上路邊的水泥防護欄才停下，車上人士均受傷。上海警方昨日（20日）通報稱，張女因擾亂公共秩序，被處以行政拘留5日。

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在張女維權事件發生後，陶琳在媒體採訪中表示「Tesla不可能妥協，這是一個新產品發展必經的過程」。其強硬態度隨即引起社會輿論和官媒注意，《新華社》發表評論文章「誰給了特斯拉『不妥協』的勇氣」指，一間企業不可能讓所有人都滿意，但作為「明星」企業，應該具備讓消費者滿意的產品和服務態度。

昨晚，Tesla發布聲明，就未能及時解決車主的問題致歉，並稱已成立專門處理小組，專事專辦，努力在合規合法的情況下，盡全力的滿足車主訴求，爭取讓車主滿意。

中紀委隨後發文稱，中國市場歡迎企業前來投資發展，但對所有企業都一視同仁：必須遵守中國法律法規、市場規則、尊重消費者權益。同時，法治注重權利義務對等，無論是勢單力薄的消費者還是財大氣粗的企業，在民事關係中都受到法律同等保護，雙方既享有權利，也得履行義務。尤其是客觀上強勢的企業一方，更應以謙和的態度、務實的舉措解決消費者的合理維權訴求。