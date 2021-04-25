Tesla風波｜天津維權車主一審勝訴　或成國內首宗退一賠三案例

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-25 15:51

近日，Tesla因維權事件及頻頻出事故引起外界關注。來自天津的Tesla車主韓先生，前年6月初以37萬（人民幣，下同）購入一輛Tesla Model S二手車，但駕駛僅2個月就維修多達7次。經鑑定，該車輛為一輛事故車。 法院去年一審判定Tesla構成欺詐，應向韓先生退還37萬，並賠償逾113萬。Tesla已上訴，目前正在二審階段。有匿名分析人士稱，若韓先生維權成功，將成為國內首宗Tesla退一賠三的案例。

韓先生透露，前年6月1日與Tesla中國官網與Tesla簽訂《二手車訂購協議》，以379700元購入一輛二手Model S，4日後完成車輛過戶登記。在購車前，Tesla承諾韓先生銷售的二手車在置換車輛完成過戶前，經過200多道工序的車輛檢測，車況良好、無結構性損傷、5年以下車輛且總行駛里程不超過8萬公里，符合Tesla二手車的標準。

然而，在2019年6月5日至8月24日，該車輛在2個月內就進行7次維修。韓先生表示，當年8月24日，他駕駛期間車輛電門、剎車突然失效，險釀成重大交通事故，其後將車送到Tesla指定維修中心維修。經鑑定，其車輛有結構性損傷，左邊後車門和後擋風玻璃之間的柱外板存在多處事故修復痕跡，最終判定為事故車。

韓先生認為，Tesla 以欺詐手段出售不符合其承諾的事故車輛，於是向法院提起訴訟。對此，Tesla辯稱，曾向韓先生保證涉事車輛沒有發生過重大事故或火燒、浸水等，而一手車主曾發生過輕微碰撞，但只傷及車身左後部葉子板、後保險杠（Bumper）及輪轂表面，完全沒有傷及車輛安全結構。

Tesla又稱，對一手車主的事故不知情，因此不存在欺詐的故意。同時，由於Tesla車是全鋁製車身，需要對受損的葉子板進行整體更換，但更換過程完全不涉及車架及其他車輛安全結構，因此不存在結構性損傷。

經雙方同意的鑑定評估機構鑑定，最終得出「該車本次事故維修後造成的貶值損失影響為82089元」、「該車後葉子板維修後會對車輛安全性造成一定影響」。

鑑定結果。（天津交通廣播）

法院認為，在雙方對涉案車輛是否因事故發生結構性損傷存在分歧的情況下，Tesla提交的證據不足以證明其主張。另外，Tesla提交的涉案車輛維修照片，顯示涉案車輛的維修確實涉及到大面積切割、焊接等，必然會對消費者的購車意願產生重要影響，而Tesla僅向車主告知「車輛不存在結構性損傷」，尚不足以達到應有的信息披露程度。

因此，法院一審判決裁定，Tesla符合欺詐的客觀要件和主觀條件，認定其行為構成欺詐。對於車主撤銷合同、退還購車款並獲得三倍金額賠償的訴訟請求予以支持，對其他如支付鑑定費、公證費的請求予以駁回。

北京雲嘉律師事務所資深律師趙占領表示，在汽車領域認定銷售方存在欺詐，承擔退一賠三責任的案例確實少見。若韓先生勝訴，對於汽車行業、特別是汽車銷售行業影響非常大。

（天津交通廣播）