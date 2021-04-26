Tesla風波｜維權車主聲稱剎車失靈釀禍　內媒實測時速120公里剎停

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-26 13:24

上海車展Tesla車主維權事件引起外界關注，其中被警方處以行政拘留的張姓女車主，堅稱是Tesla刹車失靈才會釀成車禍。 近日，Tesla 對外公開了張女車禍前的行車數據，提到司機最後一次踩剎車時，車速高達每小時118.5公里。然而，Tesla公開數據卻引起更多疑問，到底是司機「剎不住」抑或「沒踩死」？《網易汽車》近日就實測了在時速120公里剎車，試圖找出事故是否與剎車失靈有關。

報道指，《網易汽車》先挑選一輛與事故車輛同款、在今年購入的Model 3，並安排2名有不同駕駛水平、以往分別駕駛燃油車及電動車的測試者，以及一名有10年汽車測試經驗的測試員，在一段封閉路面進行測試。他們分別進行兩組測試，從時速125公里以上的車速開始，用自己的習慣剎車，最後得出測試成績。

據Tesla公布的數據，事故車撞車前的剎車時間，在時速118.5公里至48.5公里用時4.5秒；防鎖死煞車系統（ABS）觸發後，從時速94公里至48.5公里用時2.04秒。而3名測試者從時速120公里至完全剎停車輛的結果，分別用時3.49秒、3.67秒及3.54秒。

測試顯示，測試者從時速120公里到95公里，用時約需0.6至0.7秒，而事故車的同等數據（時速118公里至94公里）約為2.2秒。值得一提的是，大多司機幾乎不會遇上紅綠燈就一腳踩死剎車，因此用了2秒多才從時速118公里降至94公里，是符合常規的駕駛習慣，因此事故車ABS觸發前的剎車時間符合常理。

然而，事故車在時速94公里降至48.5公里時，只有-0.63g的減速度，而ABS觸發後常規的剎車加速度都在-1g的水平，因此事故車ABS觸發後的加速度值不太正常。

從本次實測而言，即使測試者是毫無剎車測試經驗，都能夠在了解清楚後達到良好的剎車效果，且剎停時間最佳，充分說明在踩死剎車的情況下，司機的個體差異並不會太影響結果。同時，在只進行簡單低速行駛降溫的情況下，連續的大力剎車對於Tesla的ABS系統影響並不明顯，考慮到本次測試非常極端，常規的駕駛顯然完全不會影響到ABS系統的熱衰減問題。