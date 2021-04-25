Tesla風波｜上海車展維權女車主今拘留期滿　丈夫：將返回河南

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-25 13:05

在上海車展Tesla展台維權的張姓女車主，上周二（20日）因擾亂公共秩序被處以行政拘留5日。 今日（25日），張女的拘留期滿。其丈夫李先生表示，妻子身體良好，休息後將返回河南。

李先生表示，張女士今早從拘留所出來，由妻子的姊姊接走；她目前身體良好，但昨晚沒有睡覺，因此十分憔悴，現在已到賓館洗澡睡覺。他不希望外界打擾妻子，亦透露待對方休息好後將會返回河南。

事源於上周一（19日），張女在上海車展身穿印有「剎車失靈」的T恤，爬上Tesla車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」維權抗議。Tesla副總裁陶琳以「沒有辦法妥協」回應事件，隨即引起各界關注，《新華社》更發表文章批評。

Tesla 其後就未能及時解決車主的問題深表歉意，並向張女提供行車數據。同時，Tesla對外公開事故前1分鐘的行車數據，並提到司機最後一次踩下制動踏板（剎車）時，車輛時速高達每小時118.5公里。而對於事故發生前30分鐘車輛的狀況，Tesla則指出司機是正常駕駛，期間有超過40次踩剎車的記錄，但同時有多次時速超過每小時100公里和多次剎停的情況。

李先生指出，行車數據屬於個人財產及個人隱私，但Tesla未與車主溝通，便擅自向媒體及大眾公開，表明下一步將會向鄭州市市場監督管理局投訴，要求Tesla公開道歉，並將行車數據撤銷。

（綜合報道）