維權女車主獲釋後致歉　首發聲提出5點質疑　Tesla：爭取盡快調解

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-26 16:24

在上海車展Tesla展台維權的車主張女士，因擾亂公共秩序被處以行政拘留5日。她昨日（25日）拘留期滿獲釋後，晚上在微博首度發聲，就自己過激的維權行為致歉，同時對Tesla處理事件的手法提出質疑，包括未經其本人同意下擅自將行車數據對外公開。 Tesla回應稱，已與張女士的家屬取得聯繫，Tesla將爭取盡快啟動下一次調解，並推動第三方檢測。

張女士發文就其過激的維權行為道歉，表明維權本身並不違法，但採取的方式一定要合法、合規、合情、合理，並透露其身體情況良好，感謝大家的關心。

張女士在微博發文，就自己過激的維權行為致歉。（大象新聞）

對於Tesla近期的各項態度、做法，她提出多項質疑。首先，Tesla曾發聲明稱提到，近2個月以來一直與車主積極協商，但車主不接受任何形式的第三方檢測。惟張女士稱，從3月27日到昨日上午為止，Tesla從未主動與她溝通，更沒有積極解決此事的態度，同時她從未表達過不接受第三方檢測，只是不接受對方指定的第三方檢測機構。

Tesla副總裁陶琳接受傳媒採訪時，曾表示「我覺得她也很專業，背後應該是有（人）的」。對此，張女士認為是赤裸裸的人身攻擊和惡意揣測，而陶琳作為Tesla高層，以這種毫無根據的指責讓她及其家人再次受傷害。

同時，陶琳曾公開稱張女士向Tesla提出要求巨額賠償。對此，張女士要求對方提出證據，不然就需要向她公開道歉，並保留追究法律責任的權利。

張女士稱，根據消費者權益保護法第8條規定，行車數據屬於車主，Tesla應該直接交到車主手上，惟Tesla未經其本人同意，私自將數據向大眾公開，因此她認為是侵犯了其個人隱私，也觸犯了消費者的合法權益。同時，張女士認為Tesla對外公布的數據並非其車輛的原始數據，並要求對方公布數據來源、提取方式、製作方式及篩選原則。

在張女士發布微博1分鐘後，Tesla再就事件回應，表示已與張女士家屬取得聯繫，並向對方表達了進一步溝通的意願和誠意，對方亦表明張女士需要休息兩天，之後再聯繫。

Tesla又稱，其積極與各級主管部門溝通，爭取在政府的指導和監督下盡快啟動下一次調解，並推動第三方檢測，將會盡全力配合解決問題。

（新京報）