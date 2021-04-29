廣西幼稚園血案至少兩人死亡　教育部緊急通知全面加強校園安保

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-29 10:35

周三（28日），廣西北流市新豐鎮一間幼稚園發生持刀傷人案，造成至少2人死亡、16人受傷。疑似有精神問題的男性疑犯被警方當場拘捕，具體情況正在進一步調查中。 對於這宗案件的惡劣性質，教育部強調，各地各校要全面加強校園安保措施，嚴防不法分子和危險物品進入校園。

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事發於當日下午2時許，一名男子持刀闖入新豐鎮的健樂幼兒園，將在場的18名師生砍傷。據網傳視頻顯示，幼稚園內有多名學生受傷倒地，園內地面布滿大量血跡。事發後，18名受傷師生被即時送院救治，惟其中2人不幸身亡，暫時就未知死者是教師還是學生。

負責救治16名傷者的北流市人民醫院表示，傷者得到及時救治，病情正在逐漸好轉。目前，專家組正為患者指定個性化診療方案，醫護人員對已恢復意識的患者展開心理干預。

至於疑似有精神問題的男性疑犯，已經當場被警方拘捕。據《極目新聞》報道，該名疑犯今年24歲，與父母及弟弟同住在新豐鎮觀南村，有同村村民稱，男子平時表現正常，對其突然做出傷天害理的舉動，感到匪夷所思，「不知道有沒有精神類疾病，還是有什麼別的原因。」目前，案件正在進一步調查中。

另外，案發後，教育部印發緊急通知，要求全國各地各校切實強化中小學幼兒園校園安全工作，堅決防止此類事件發生。教育部表示，各地各校要深刻認識維護學校安全、學生安全的極端重要性，將安全責任細化到每一個人、每一個環節，確保學校安全穩定。對工作不到位，造成安全事件多發頻發的單位和個人，要嚴肅追責問責，決不姑息。

教育部要求，各地各校要全面加強校園安保措施，加強門衛值守和校園巡查警戒工作，嚴格執行中小學生和幼兒入校（園）、離校（園）交接製度，強化外來人員登記和車輛、物品檢查，嚴防不法分子和危險物品進入校園。要協助做好涉校涉生矛盾糾紛排查化解、校園周邊重點人員穩控工作，嚴防發生極端事件。

教育部強調，各地各校要以突發暴力傷害事件等為重點，組織開展應急疏散演練和緊急避險教育，切實提升中小學生和幼兒自我保護意識、防護和逃生自救能力。要加強對教職工培訓和實操演練，提升危急時刻保護學生的能力。

教育部強調，各地各校要全面加強校園安保措施，嚴防不法分子和危險物品進入校園。（網上圖片）

（新華社/澎湃新聞）