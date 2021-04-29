河南女玩抖音偶遇另一「自己」　DNA檢測證二人是孖生姐妹

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-29 21:00

河南鞏義一名女子程珂珂意外地在抖音上，發現一名與自己長相一模一樣的女子張麗，二人有如雙胞胎一般。二人見面後決定做DNA檢測證實是否有血緣關係。 今日（29日），二人的DNA檢測有了結果，顯示二人為同卵雙生姐妹。雙方的養父母亦證實，二人均為抱養。

據了解，程珂珂來自河南鞏義、張麗來自河南登封，二人均為1991年出生。3月19日，程珂珂在抖音上意外地發現一名女子的長相與自己極為相似，還一度誤以為這名女子就是自己。於是，二人通過聯絡約定在登封市見面，見面後發現彼此的身高、長相、體態非常相似，連虎牙、臉上長痣的位置都一模一樣。血型、喜歡吃的食物、喜歡穿的衣服顏色、穿衣風格亦都一樣。

此後，二人顧慮雙方家人的感受遲遲未有做DNA檢測。直至程珂珂的養母見到張麗之後，向程珂珂坦言其並非親生。張麗的養母也表示，抱養張麗時就知道是一對雙胞胎被分開抱養。得到一定資訊後，二人決定做DNA檢測，「我們要的是醫學上的鑑定、法律上的鑑定來確認我們是不是雙胞胎」，她們的決定也得到家長的同意。

在這段期間裡，程珂珂和張麗還通過猜拳的方法決定了誰是姐姐、誰是妹妹，程珂珂輸了，是妹妹，張麗是姐姐。今日上午，程珂珂和張麗的DNA鑑定報告出了結果，報告顯示，二人確為雙胞胎，是同卵雙胞胎。

程珂珂與張麗經DNA鑑定為同卵雙生姐妹。（影片截圖）

對此，網民點睇：

「祝福這對姐妹」。 「抖音最大的貢獻是讓孿生姐妹得以團聚」。 「一定是特別的緣分」。

至於二人會否去找尋親生父母，程珂珂說，「我們不會主動找親生父母，但是如果有人來找我們，這個需要看雙方父母的意思。」

程珂珂與張麗經DNA鑑定為同卵雙生姐妹。（影片截圖）

（北京頭條）