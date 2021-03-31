兒子車禍離世　山東農婦傾家蕩產高齡誕雙胞胎　網民怒斥自私

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-31 18:09

7年前，山東煙台市農婦張玉梅的獨子遭遇車禍離世，令她的人生頓時變成灰暗，更一度想要輕生。然而，她突然萌生了「再要孩子」的念頭，7年來不惜「傾家蕩產」走遍全國求子，花光家中幾十萬積蓄，更欠下10多萬債務。 幸皇天不負有心人，張玉梅最終於去年懷孕，並於上月中以58歲高齡誕下一對雙胞胎女兒。不過，誕女消息引來不少批評及指責，不少人認為她不負責任，年紀大更難以供孩子讀書。面對大家的不理解，張玉梅僅表示自己從不後悔，「我就是想再要孩子，大家就當我自私一回吧」。

張玉梅以58歲高齡誕下一對雙胞胎女兒。（大眾網·海報新聞）

2014年，張玉梅的兒子因遭遇車禍離世，她每日都以淚洗臉，不願與人交流。為了彌補失子的痛苦，家人讓她去親戚家中幫忙照顧孩子，轉移注意力，惟因育兒理念不同，她最終只能傷心地回家。張玉梅表示，沒有人能比她更明白失去孩子的痛，更覺得冥冥中有一種力量讓她再生一個孩子，於是萌生了「再要孩子」的念頭。

從此，張玉梅踏上了長達7年的求子之路。她走遍煙台、青島、北京、南京、濟南等地的醫院、診所，卻因年齡太大被醫生拒絕無數次。張玉梅花光了40多萬積蓄，起初親戚、父母、弟弟都有借錢給她，但因屢次失敗，大家都勸她放棄。令人唏噓的是，有不法分子更利用張玉梅「求子心切」的心態，將她僅餘的錢財騙走。

過去7年，張玉梅承受巨大的痛苦和無數焦躁的時刻，也曾無數次崩潰。張玉梅記得，她第一次得知治療失敗時當刻情緒崩潰，無處發洩的她只能摔碎手機、崩潰大哭。陪她四處奔波求子的丈夫也堅持不下，勸她放棄。

直至去年，張玉梅最終成功懷上雙胞胎。她成為高齡孕婦的消息傳開後，是自然懷孕抑或試管嬰兒的問題引起了媒體關注，更有不少人猜測，但她對此不願深談，只說她對這一切充滿感激之心。

不少女性懷孕時都會不適或行動不便，需要家人特別照料。然而，張雲梅的家姑90多歲、父母80多歲，丈夫又曾因腳受傷而行動不便，因此她成為了保胎病房內最「孤獨」的孕婦，只能獨自來回在醫院穿梭做檢查、買飯。

幸好，與張玉梅在同一個病房保胎的年輕孕婦孫婧伸出援手，包括讓家人幫她買飯，陪伴她做檢查等，令張玉梅在醫院順利保胎。直至大年初七，張玉梅最終被推入手術室，並剖腹產下雙胞胎。由於她的母乳太少，難以餵飽一對女兒，孫婧更為她們提供了一個多月的母乳，解決張玉梅餵養孩子的燃眉之急。

作為年近60歲的高齡產婦，張玉梅明顯感覺到如今照顧孩子已經與多年前完全不同，除了體力大不如前，經常會腰酸背痛外，自己的育兒知識也落後了。不過，她會主動向年輕人學習，包括為女兒穿尿片，學會用電動擠奶器等，儘管照顧雙胞胎非常疲累，張玉梅心裏卻無比幸福。

雖然張玉梅以58歲高齡誕下一對雙胞胎女兒，但社會上逐漸傳出「不負責任」的聲音，不少人認為她太自私，又擔心她買不起奶粉，若未來沒有更多收入，養育兩個小孩更是「雪上加霜」。

對此，張玉梅未有過多解釋，又稱即使時間重來，自己都會選擇再要孩子。她表示，無力去要求網民理解她，但作為母親，對於孩子的未來，以後她都會竭盡全力為孩子好好打算。

（大眾網·海報新聞）