廣州2男相約自殺　一人反悔後助另一人跳湖　涉故意殺人獲刑7年

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-29 20:33

去年4月，廣州兩名男子姚某、李某因生活壓力產生厭世情緒，相約跳湖自殺。惟姚某提前放棄自殺念頭，李某卻決心自殺。最終在李某的請求下姚某幫助其自殺後離開。 近日，姚某涉故意殺人罪，被廣州市中級法院判處七年刑期。

廣州六片山水庫。（網上圖片）

姚某與李某均出生於1996年，二人相識於網絡。通過交流，二人都因生活、心理壓力等產生厭世情緒，決定自殺。去年4月4日，姚某與李某相約投湖自殺，當日中午二人於五金店購買了繩子後，共赴白雲區六片山水庫。

惟姚某自殺前已經放棄自殺念頭，而李某仍決心自殺。當晚，在李某的請求下，姚某幫助李某用繩子捆綁身體及石頭後離開現場。隨後，李某跳湖自殺。後經警方鑑定，李某符合溺斃。

而姚某在明知李某自殺後，並未採取任何求助和救援措施，也未告知其他人。去年4月10日，警方將其拘捕歸案。日前，姚某因故意殺人罪被廣州市中級人民法院判處七年刑罰。

（廣州日報）