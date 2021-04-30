廣東16歲少女跳江身亡　在卡拉OK工作疑曾經被騷擾勸酒至吐血

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-30 17:19

3月16日，16歲少女刁華麗在廣東省惠州市博羅縣跳江自殺，警方於4日後尋獲其屍體並證實死亡。博羅縣警方通報指，刁華麗輕生前曾與男友因情感糾紛發生爭吵，是在好友勸阻過程中從橋上跳江。 刁華麗的母親則表示，刁華麗在卡拉OK工作，疑似當晚在陪8名男子飲酒過程中被強制飲酒並吐血，甚至還遭到騷擾。警方回應稱，正就有關情況進行進一步調查中。

3月16日，廣東惠州一名16歲少女從博羅東江大橋跳下身亡。（微博）

16歲的刁華麗於今年2月開始在一間酒店的卡拉OK打工，每晚負責在包廂內陪客人飲酒，據刁華麗的父親介紹，「她們就是拿小費的，當場結算那一種。」

刁華麗的同事指，3月15日晚上8時至11時半，她與刁華麗在卡拉OK一個包廂中陪8名中年男子飲酒，數人一直勸刁華麗飲酒，其中一人甚至還動手動腳。刁華麗一怒之下從酒店衝出來，乘電單車前往博羅大橋。途中，刁華麗打電話給男友，稱自己喝到吐血、需要幫助，但二人卻發生爭吵。

刁華麗趕到博羅大橋後，爬至大橋最高處。雖然同事不停勸阻，但刁華麗仍跳入江中自殺。刁華麗的母親李女士稱，「我和我丈夫趕到的時候警察已準備離開了，因當時缺少先進設備，直到早上7點半，博羅心連心救援隊、藍天救援隊趕到，才開始正式搜救工作。」直至3月19日上午，刁華麗的屍體才在幾公里外的大型船塢角落被找到。

博羅縣警方通報案情。（微博）

李女士對刁華麗死因存疑並要求警方做酒精檢測，但警方表示屍體在水中時間太久，已經無法進行驗證，並建議刁華麗的父母盡快對其實施火化。火化屍體後，刁華麗父母到刁華麗生前工作的酒店查看閉路電視，但酒店方卻不承認刁華麗曾就職於此，又表示閉路電視畫面在一星期前就已經自動刪除。

對於刁華麗的死亡，博羅縣警方僅回應稱已排除「暴力打擊致死」，至於陪酒、被灌醉等情況仍在調查中。

事發地點。（微博）

（綜合報道）