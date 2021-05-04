新疆男童斷臂　待飛航班折返助送院　醫生：爭取了黃金治療時間

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-04 11:24

新疆和田市一名7歲男童上周五（4月30日）意外斷臂，正準備起飛的南方航空CZ6820航班為協助送醫，直接從跑道折返登機口，展開緊急救援。男童因在黃金治療時間成功接臂，目前病情穩定，斷臂通血正常。 主刀醫生、新疆醫科大學附屬中醫醫院骨傷科副主任黎力，今日（4日）就講述了當時猶如「生死時速」的緊急情況。

新疆醫科大學附屬中醫醫院骨傷科副主任黎力，是7歲受傷男孩的主治醫生，負責在手術台上為孩子重接斷臂，4月30日，來自新疆和田一位同行的電話，打破了深夜的寧靜，愛心接力的第一棒開始傳遞。

黎力憶述，當晚約10時半接到和田地區兒科主任的來電，並收到對方傳送的照片，結果發現有一名男童斷臂，於是要求先做緊急處理，同時聯繫機場要安排患者乘坐飛機趕到醫院，他則按照急診手術去準備。黎力向醫院緊急匯報情況，調動正在休息的同事趕赴崗位，而新疆和田機場的工作人員和南航CZ6820航班的機組人員和全體乘客，亦為男童爭取黃金治療時間出一分力。

黎力表示，若沒有和田地區醫院的及時緊急處理、沒有和田機場南航的飛機返航，包括烏魯木齊機場、120、綠色通道用最快的速度轉運到醫院，此前所做的工作將付諸東流；前述人員所做的一切，最終為手術團隊爭取最後台上的半個小時接通血管。

5月1日凌晨1時36分，航班順利抵達烏魯木齊機場，救護車立即將受傷男童送往醫院，黎力則與醫院的輸血科、檢驗科、放射科、麻醉科等6個科室的同事準備好，為男童進行接臂手術。最終，當日清晨6時26分，黎力等人成功將男童斷開的神經、肌肉、血管有序縫合。

黎力稱，由於神經恢復速度慢，預期一年後男童能恢復到日常生活當中，如健康的孩子一樣去上學、背書包，能正常用右手去握筆。他又稱，從和田一路到烏魯木齊的新疆醫科大學附屬中醫醫院，必定要花費不少時間，但男童能在受傷6小時內趕到醫院，是體現了中國的力量、中國的速度。

對於有人擔心飛機已在準備起飛狀態，突然重開艙門會否對飛行安全有影響，中國航空學會《航空知識》主編王亞男解釋，二次開艙門實際上是屬於飛機放棄起飛狀態，重新再進入待機的狀態，然後再進入起飛的狀態。由於本次事件特殊，只接納了一位乘客和相關的醫療設備，因此對飛機艙位配平影響較小；旅客都支持接納男童登機，所以整個航班延誤處在可控範圍內。

（央視新聞）