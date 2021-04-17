網民爆航班上疑遭鄰座老漢騷擾　國航空姐遞暖心字條助換位

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-17 13:16

周五（16日），一條「CA8647上的空姐」話題登上微博熱搜。網民「高歌歌聲高」在微博發文稱，乘坐該航班時旁邊的老年人給她造成很大困擾，「一直躺在我身上，還把手放在我腿上，推他根本推不動」。而航班上一名空服人員在發現異常後，通過協調最終幫助她調換了位置。 事件經過曝光後在網絡引起熱議，官媒《新華網》更發文稱，「讓我們都為CA8647上的空姐點讚」。

網民「高歌歌聲高」周四（15日）在微博發文講述自己的遭遇，在北京飛往昆明的國航CA8647航班上，被旁邊的一名老年乘客的舉動造成很大困擾，「旁邊的爺爺一直躺在我身上睡覺還把胳膊支在我腿上，甚至有時候把手放在我腿上，我多次推開他根本推不動，他看似瘦弱但是力氣很大。他年齡大了我也不能與他爭執衝撞，而與他語言交流他都好像聽不懂普通話，他說方言我也聽不懂，我閉上眼他還會把我拍醒和我說一些我聽不懂的東西。」

「高歌歌聲高」續稱，分辨不出對方是無心還是故意的，雖然自己感到不適，但感覺老人年齡大了應該被體諒，「這種情況我也不能打他對吧」。好在她的不適被一名空服人員發現，並寫了一張「中間的爺爺年紀大了，是否給您造成不便，需要為你換座位？」的字條，後來通過這名空服人員的協調，「高歌歌聲高」被安排至機艙後面空位，「疫情期間原則上不能換座位，但是她看到我太不方便了所以幫助我」。

「高歌歌聲高」又表示，「真的非常非常感動，感謝你今天對我的幫助，作為一名乘客，作為一名女性，我都非常的感謝你。」、「今天我也理解了很多新聞事件當中那些當事的女性所遭受的困擾，很多事不是旁觀者事後看到的那麼清晰那麼容易界定，不像想像的能那麼簡單就解決，我們應該在生活中時常觀察周圍的人，找尋那些正在求助的焦急目光。」

「CA8647上的空姐」話題登上微博熱搜。（微博）

對此，有網民評論：

「果然女性幫助女性」。 「看完有點感動，果然女孩子心思細膩」。 「空姐真好，博主也很有禮貌」。 「不是老人變壞了，是壞人變老了」。 「女性要相信自己的直覺，讓你不舒服了絕對是猥褻」。

事後，國航官方微博「中國國際航空」在微博回覆指，「非常感謝您對國航一直以來的支持，我們一定會更加努力！」

而事件還引起官媒的關注，《新華網》表示，「一張便條，溫暖了很多人，這條上了熱搜的感謝，讓我們都為CA8647上的空姐點讚！」、「也為這名乘客點讚，冷靜，克制，禮貌，素質就表現在細節中。」、「生活難免有波折，可能還有誤解，但伸出手，世界會變得更好。你的舉手之勞，有時就是別人最溫暖的記憶。」

（微博）