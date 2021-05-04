五四｜北大為2020屆畢業生補辦典禮　學生現場求婚引師生圍觀祝福

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-04 17:31

2020年，北京大學畢業生受疫情影響未能如願參加畢業典禮。今日（5月4日）是中國青年節，也是北大校慶日，校方邀請近三千名2020屆畢業生重返校園，為他們補辦典禮。 畢業典禮結束後，一名北大工學院博士畢業生向一名藝術學院碩士畢業生現場求婚，引發關注。北大官方微博亦發文稱，「祝福這對佳人」。

今日，北京大學邀請近三千名2020屆畢業生重返校園，為他們補辦典禮。（澎湃新聞）

去年夏天，因應疫情防控部分北大畢業生無法正常返校，北大2020屆畢業典禮也未能如期舉行。彼時，北大曾表示將邀請畢業生重聚校園。今年4月16日，北大發布通知指，2021年5月4日，學校將為2020屆畢業生安排專場畢業典禮。

今日正值北大123周年校慶日，學校如期為2020屆畢業生補辦了畢業典禮。值得關注的是，在典禮結束後，場館內還成為了求婚現場。一名工學院博士畢業生成功向一名藝術學院碩士畢業生求婚，引發眾多師生觀看祝福，最終二人甜蜜擁吻。北京大學官方微博還發文稱，「（二人）在燕園相識、相戀，即將攜手一生。讓我們共同祝福這對佳人。」

網民熱議：

「學霸的戀愛，我一條單身狗居然也有資格看」。 「好浪漫啊，愛情學業雙豐收，祝福他們白頭偕老」。 「今天現場被這個意外點燃了」。 「校慶日、畢業典禮、五四，再加上求婚紀念日，也太好了吧」。 「畢業後一年還能一直在一起實在太美好了」。

（澎湃新聞/北京大學微博）