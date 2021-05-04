五一假期｜海南免稅額已近5億元　酒店水底套房10萬元一晚亦爆滿

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-04 15:36

內地正值五一假期，其中海南島的旅遊市場相當火爆，遊艇公司出海預訂已排到假期後，甚至有酒店索價逾10萬元（人民幣．下同）的水底套房亦告爆滿。 另一方面，海口海關表示，5月1日至5月3日共監管離島免稅購物金額為4.85億元（人民幣．下同），購物人次及件數則分別是6.54萬人次、72.9萬件，三者均較同期有大幅增長，達215.24%、140.23%和222.79%。

三亞遊艇帆船協會副秘書長左志勇介紹，目前三亞的遊艇出海情況延續今年元旦、農曆新年及清明假期的火爆。與疫情前同期相比，出海艘次和遊客接待人次以80%左右的規模增長。根據遊艇的船型、產地、大小不同，假期預訂價格人均已達500元至800元不等，但仍「一艇難求」。

5月1日至5月3日海南的離島免稅購物金額已達4.85億元。（視覺中國）

報道又提到，三亞其他景點也是人山人海，多名受訪遊客亦坦言所入住的酒店都處於滿房狀態，酒店門口的顯示屏始終顯示「full(滿房)」的字樣，無論甚麼房型都已訂滿，「我昨天想申請延遲退房，酒店說全滿，沒辦法延遲退房了。」

更誇張是，在網上旅遊平台中搜尋其中一個較受歡迎的三亞亞特蘭蒂斯酒店，會發現截至5月3日入住，酒店提供的14個房型全部爆滿，不論是最便宜的一晚要5888元的海景大床房及海景雙床房，或是最貴的一晚要108888元的水底套房。

三亞亞特蘭蒂斯酒店一晚要108888元的水底套房亦已爆滿。（三亞亞特蘭蒂斯酒店官方網站）

景點方面，亞龍灣熱帶天堂森林公園的相關負責人指，五一假期以來，景區至今已接待超過兩萬名遊客，平均每天都比清明假期時多3000人。三亞亞特蘭蒂斯的相關負責人亦稱，除了酒店爆滿外，三亞亞特蘭蒂斯水族館和水世界也非常火爆，在水族館門口排隊的遊客，一度排到百來米外的水世界門口。

（綜合報道）