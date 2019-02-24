台男跟蹤捉姦索償20萬被駁回　法院：無法證明姦夫知悉女方已婚

台中市胡姓女子是人妻，但她在前年被丈夫跟監拍到與王姓男子一起上汽車旅館，胡女丈夫提出損害賠償告訴，以侵害配偶權為由，向王求償80萬元（約20萬港元），另提出妨害家庭告訴，但檢方調查後，認定證據不足，不起訴處分，民庭審理時，王也辯稱，不知胡女的已婚身分，台中地院審理後認為，胡女丈夫僅提出二人上汽車旅館，有親密的男女關係的證據，卻無其他證據證明王知道胡女已婚身分，駁回胡女丈夫訴請，判王免賠。

判決書指出，胡姓女子已婚育有子女，她被丈夫跟監拍到涉嫌在2017年11月間，與王姓男子前往台南市某汽車旅館開房間，且有警方筆錄與照片為證，胡女丈夫並提出妨害家庭告訴，但因證據不足，獲檢方不起訴處分，胡女丈夫另以侵害配偶權為由，求償80萬元（約20萬港元）。

胡女丈夫指控，二人涉嫌在台中市租屋同居，且房東知悉胡女已婚的身分，另外胡女也將名下的房地產抵押給王，顯見二人關係不單純。

台中地院審理後認為，胡女丈夫僅提出二人上汽車旅館，有親密的男女關係的證據，卻無其他證據證明王知道胡女已婚身分，駁回胡女丈夫訴請，判王免賠。（Gettyimages／視覺中國）

但王在審理時堅稱，是透過網路交友軟件認識胡女，認識胡女時，不知胡女已婚有小孩，也沒看過胡女的身分證，且胡女在網路上表示，她已離婚，該台中的租屋處是當作畫室之用，且是由他的母親向房東承租，也未與胡女同居。

法官審理後認為，根據台灣民法侵權行為的規定，需有「故意或過失」侵害他人權利為構成要件，若無故意或過失，則無賠償可言，而提出侵權賠償的人，需負舉證的責任，但根據胡女丈夫所提出的證據，只能證明胡女與王二人有到汽車旅館，有密切的男女關係，但卻無法證明王知道胡女已婚身分。

判決指出，租屋是由王母出面承租，房東無法得知胡女已婚身分，另外胡女將不動產抵押給王，也是處分財產的行為，並非不正常的男女關係往來，胡女丈夫無法舉證證明王知道胡女已婚身分，因此駁回胡女丈夫訴請，判王免賠，全案仍可上訴。

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