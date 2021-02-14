湖南遊樂設施「飛椅」突急速墮下16人受傷　目擊者：轉速愈來愈快

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-14 13:45

湖南邵陽市一遊樂場昨日（2月13日）發生駭人意外，遊樂設施「飛椅」在運行中從高處急速墮下，導致16人受傷。目前，遊樂場已暫時關閉，事故原因待有關部門展開調查。

「高空飛翔」遊樂設施出現機械故障，多人受傷。（微博）

事發於昨日下午3時40分，邵陽縣五峰鋪鎮弄子口一遊樂場「高空飛翔」遊樂設施出現機械故障，多人受傷。遊客鄧先生表示，當時與朋友排隊準備玩「高空飛翔」，突然聽到正在運行的設備發出故障警報聲，隨後該設備在半空中旋轉速度愈來愈快，有乘客與座椅一同墮下，周圍有不少遊客被砸傷，他與朋友則僥倖避開。

目擊者指，「飛椅」在半空中旋轉速度愈來愈快，（影片截圖）

網傳片段顯示，當時正在乘坐「飛椅」的遊客用手機拍攝遊玩過程，「飛椅」在空中旋轉時，遊客都興奮呼喊，惟「飛椅」下降期間突然急速墮下，畫面突然黑屏，更傳出一片慘叫聲。

有目擊者稱，大部分傷者腳部骨折，其中3人重傷，不少人都原地坐在「飛椅」上等待救援。有遇害者稱，事發一刻太突然，「大家根本來不及躲」，「飛椅」墮下時砸傷不少人。

邵陽縣有關部門指，事故中有16人受傷，傷者已全部送往醫院救治，其中3人傷勢較重，13名輕傷人員住院醫療或留院觀察。目前，遊樂場經營者已被警方控制，當地市場、文旅部門已介入調查。

（綜合報道）