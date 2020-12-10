台通緝犯扮病企圖逃走　3紅顏知己接應　警上門人夫才知戴綠帽

台灣新竹縣通緝犯籍斯瀚周三（9日）佯稱心臟不適，由警方押解前往醫院途中，由同夥協助襲警逃脫。警方連夜追捕，最終在周四（10日）下午在基隆查獲籍男及涉嫌接應的1男2女，其中一名女性因拒捕被警員開槍擊中腿部，事後已送院急救；尚有一名涉嫌接應的女子在逃。

籍斯瀚扮病押解期間逃脫。（Facebook）

台灣傳媒報道，籍斯瀚現年32歲，滿身刺青，打扮又型又潮。他在販毒圈走闖，常買改造槍枝防而擁槍自重，卻因此深受毒品圈女性青睞，每次販賣毒品咖啡包都會令女子迷戀不已。而本次負責接應的陳姓女友已為人妻，更駕駛丈夫的愛車劫囚，直至警方上門尋人，後者才得悉被「戴綠帽」。

警方表示，籍男因犯毒品、縱火及槍砲遭判刑，因未到案執行，於本月4日遭發通緝令。他周二（8日）在警方策動下主動到派出所，準備到新竹地檢報到發監執行，惟因知道自己刑期長達5年半，於是暗中聯絡陳姓女友駕車前來探視，並另外聯絡曾女、羅女和彭男駕駛白車在附近等候。

籍男因佯稱心臟不適，警方於是替他上手銬腳鐐送院就醫，陳女等人則開車尾隨。由於籍男需要打針，警員遂將手銬解除，但注射完離去時並未扣回。2名押解警員準備前往地檢署歸案，其中一人先去取車，陳女等人見狀即上前攀談，期間彭男將警員強推在車門上，籍男趁機跳上陳女駕駛的紅車逃脫。

警方連夜追捕，深夜於桃園先後發現負責接應的紅色和白色私家車。據了解，籍斯瀚從新竹縣竹北市東元醫院開始逃走，他們先在桃園棄車，再逃往鶯歌、瑞芳，最終在基隆落網。

據閉路電視紀錄，籍男在醫院門口時曾持有手機。對此，警方解釋有關行為確實不符合作業規範，內部會檢討，必要時會作出懲處。

（綜合報道）