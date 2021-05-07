河南21歲「小三」墮樓亡前遭拘禁毆打　警對原配立案偵查

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-07 18:05

2016年8月20日淩晨，時年21歲的曉雯（化名）從河南周口市一間酒店所在大樓的5樓墮下，直到多日後才被發現。案件今年3月底出現進展，警方懷疑曉雯生前與一名男性胡某陷入婚外情，而曉雯墜亡前，遭到胡某的原配阿麗（化名）毆打拘禁，毆打的影片還被上傳網絡。曉雯母親何女士周五（7日）透露，太康縣公安局認為阿麗（化名）非法拘禁案，符合立案條件，已立案偵查。

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胡某與曉雯於2014年相戀時已是有婦之夫，這段不正當男女關係保持了近兩年。2016年8月15日，曉雯被現時已是胡某前妻的阿麗毆打並控制在酒店房間內，期間有人偷偷拍下片段上傳網絡，在洶湧而至的網絡暴力下，曉雯遂有了輕生念頭。

8月19日下午，在勸阻無果後，胡某向曉雯稱：「那你去死吧。多大點事，非要死要活，你煩不煩？！咋說你都不聽。」即使曉雯回應說好，胡某還詢問對方想怎樣死，是否要幫忙等。晚上，胡某再委託朋友楊某趕到酒店勸說曉雯，惟其後曉雯通過微信告訴胡某自己被楊強姦了。胡某詢問楊某後回覆曉雯，指楊某當時腦子懵懵的，醒點後已知錯了，並稱自己一會會回去找她。可是8月20日凌晨2時許，曉雯從高處墜落死亡，屍體在酒店一樓旁的商舖頂上被發現。

後來，民警多次深入調查，發現無任何證據表明楊某強姦或猥褻了曉雯。而在接受民警調查時，胡某非常自責，並表示願意為曉雯的死承擔一切後果。至於痛失愛女的何女士4年多來痛苦不堪。周五，她透露太康縣公安局已就阿麗的非法拘禁案立案偵查，她表示立案慰藉了她受傷的心，目前還在等待結

（上游新聞）