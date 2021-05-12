汶川地震13年｜「逝者安息，生者前行」　倖存者們如今怎樣？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-12 15:54

2008年，5月12日14時28分04秒，四川汶川發生8.0級大地震，近7萬人遇難、1.8萬人失蹤，這場災難成為中國破壞力最大的地震，亦是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。 今日（5月12日），是汶川大地震13周年，「逝者安息，生者前行」或許是對這場災難最好的紀念。那麼，昔日地震倖存者在13年後又各自過著怎樣的生活？

地震小班長 林浩

2008年，林浩在汶川縣映秀鎮漁子溪小學讀二年級，地震發生後，因被埋得不深，他用了兩個小時的時間爬出，隨後又回身搬開水泥鋼筋，從廢墟中救出2名同學。同年6月，林浩因勇救同學被授予「抗震救災英雄少年」稱號。2008年北京奧運會開幕式上，林浩還與姚明一起擔任中國代表團的旗手。

地震後，林浩曾參演影視作品的拍攝，但因身高未有被中央戲劇學院等專業院校錄取。今年22歲的林浩，在上海版印刷高等專科學校學習文化市場經營管理，在大學中他還是擔任著班長一職。

「獨臂女孩」李欣雨

2008年，7歲的李欣雨在地震中失去右手，在醫院治療期間，她練習用左手握筆練習寫字，出院後便已可以比較熟練地用左手寫字。

2020年，李欣雨在高考中以總分625分的成績被華中師範大學法學專業錄取。她說，自己想成為一個老師，像曾幫助自己的人樣，幫助更多需要幫助的人。

游泳冠軍 代國宏

在汶川地震中失去雙腿的代國宏，截肢四個多月後傷勢基本痊癒。2009年，因醫生告訴他「游泳時最好的康復方式」，他開始第一次接觸游泳。

同年12月，代國宏加入四川省殘疾人運動隊，經過不懈的堅持，2010年他奪得了全國游泳錦標賽百米蛙泳冠軍，2014年，他再次在該項目上奪冠，並打破全國紀錄。如今，代國宏致力於助殘事業。

「可樂男孩」 薛梟

那一年，18歲的薛梟是綿陽市漢旺鎮東汽中學一名高二學生，地震發生80個小時後，薛梟被救援人員救出廢墟，被抬上擔架的他對救援人員說的一句「叔叔，記得我的可樂，要冰凍的」，逗笑了當時「被悲傷籠罩的中國」，此後「可樂男孩」便成為了他的代名詞。

如今的薛梟已經30歲，經歷了13年，他做著與可樂相關的工作，目前在中糧可口可樂（四川）公司工作。近期在接受內地傳媒訪問時，樂觀的薛梟說，「我還是那個少年」。他還說要延續「可樂精神」。

地震空降兵 「15勇士」

2008年5月14日上午，時任空降兵研究所所長的李振波帶領先遣小分隊，攜帶通信、引導、偵察等裝備，各自兩個隔開從4999米的高空跳下，在無氣象資料、無地面標識、無指揮引導的情況下「盲​​跳」至與外部通信和交通一度中斷的茂縣地域，打開空中救援通道並偵察災情。先遣小分隊也因此被稱為「空降兵十五勇士」。

如今，「15勇士」中有人成為了民警，有人成為了基層幹部，還有人做起了長途車司機。

2020年9月17日，中國空降兵成立70周年紀念日，這15名曾經的空降兵再次聚在了一起，拍下了一張時時12年的合照。

空降兵 程強

在「15勇士」結束救災後，當時讀小學的程強，手舉「長大我當空降兵」的橫幅向救援人員致敬。亦是自那時起，程強便立志成為一名空降兵。

2013年，程強報名參軍，並成為了一名空降兵。2017年10月，程強通過競選順利接任「黃繼光班」第38任班長。

（綜合報道）