央視電影頻道斥浙江衛視抄襲宣傳片　公開對比畫面提嚴正抗議

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-20 17:24

央視電影頻道的官方微博「中國電影報道」周四（5月20日）發文，斥責浙江衛視「520特別版星辰大海」MV抄襲其在去年1月發布的「星辰大海青年演員優選計劃」宣傳片《星辰大海》，並曬出對比截圖。

央視電影頻道在貼文中指出，某衛視的「星辰大海」MV與其在2020年1月1日發布的宣傳片《星辰大海》，發布時間相差一年半，但兩段影片從創意、形式、佈景乃至分鏡都驚人一致。

央視電影頻道又強調，「星辰大海」本是寓意美好未來，但抄襲、複製只會帶來倒退，因此提出嚴正抗議，並保留採取法律手段維護合法利益的權利。雖然貼文中未直接點名浙江衛視，但所附截圖上仍保留了浙江衛視《星辰大海》的字樣。

浙江衛視總監林湧其後回應稱，已注意到電影頻道聲明，目前浙江衛視團隊經過初步判斷，認為此事存在誤解，正在與對方溝通。

兩段影片對比畫面（點圖放大）：

據悉，浙江衛視「520特別版星辰大海」MV邀請了李晨、Angelababy（楊穎）、鄭愷等明星拍攝，主題是「百年風華正美好」、「紅色精神 薪火相傳」，與慶祝中共建黨百年相關。央視電影頻道的宣傳片《星辰大海》則邀請了王俊凱、易烊千璽、周冬雨、劉昊然拍攝，旨在宣傳青年演員優選計劃。

公開資料顯示。電影頻道（CCTV-6 電影）全稱是「中共中央宣傳部電影衛星頻道」，也是中國唯一的國家級專業電影頻道，由中宣部旗下直屬事業單位「電影衛星頻道節目製作中心製作和播出，由中國電影集團承擔頻道的實際運營工作。由於使用央視的品牌及標誌，故該頻道也被稱為央視電影頻道。

（綜合報道）