《鴨兔元旦》涉抄襲停展　廣州美院教授：自願將作品交Miffy公司

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-08 11:14

廣州美術學院教授馮峰早前展出的《鴨兔元旦》作品，被網民質疑卡通形象與荷蘭知名插畫家布魯納（Dick Bruna）50年代創作的Miffy（內地稱「米菲兔」）高度相似，只是「給米菲兔加鴨嘴巴」。馮峰當時回應指，他不認同這是抄襲，因為Miffy作為公共符號，是藝術家的創作「詞語」，又指他已持續研究「鴨兔」30多年。 2月6日，Miffy官方發布「米菲與《鴨兔元旦》聯合聲明」，指各方同意永久停止在未來的展覽及商業活動中使用該受爭議的作品，馮峰自願將存在爭議的作品交給Miffy版權方Mercis BV公司。

根據此前報道，馮峰的「鴨兔」系列形象與Miffy均由單一的線條和顏色填充構成，鴨兔像是把Miffy的嘴換成了鴨嘴。而一些場景和人物姿態也幾乎完全一樣，只是調整了色彩。

不過馮峰本人當時對於網民的質疑卻不以為然。他稱自己受到維特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）的《哲學研究》的鴨兔圖形啟發，更揚言「人人都是藝術家」，因為「商業符號都屬於公共知識」，而藝術創作「是一種社會研究」。

此外，他闡述鴨兔主題的創作分為4個階段。第一階段，受鴨兔圖形影響開始創作；第二階段，2010年該形象進入了新物種階段，這個形象有了具體的鴨子嘴巴和兔子耳朵；第三個階段在2013年左右，此時的鴨兔已經有了一個卡通形象。而此次的展覽為第四階段，「鴨兔的形象有了擬人化的角色，有家庭，有爸爸、媽媽、奶奶，以及23個同班同學」。

這份最新的聯合聲明指，藝術家馮峰、策展人樊林、學有緝熙畫廊與Miffy官方經過溝通與協商達成協議，馮峰自願將存在爭議的作品交給Miffy版權方Mercis BV公司，展覽主辦方「學有緝熙美術館」也提前終止原本至今年3月的展覽，並且各方已經同意永久停止在未來的展覽和商業活動中使用爭議作品。

（綜合報道）