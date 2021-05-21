「小腿肌肉阻斷術」可永久瘦腿？　醫生：損傷不可逆，無異於自殘

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-21 12:38

「小腿肌肉阻斷術」，實為一種靠切斷小腿上的肌肉神經，使肌肉失去活動功能而自然萎縮，從而達到瘦腿目的手術。 一條「小腿肌肉阻斷術」的話題日前登上微博熱搜榜，並有逾3億的閱讀量，不少人都表示想要嘗試。對此，有內地醫生表示神經損傷是不可逆的，該行為無異於自殘。

近日，有網民在社交平台分享了自己進行「小腿肌肉阻斷術」的體驗，引發熱議。該網民表示，這項手術可以讓肌肉慢慢萎縮，從而達到永久瘦小腿的效果。見到如此「誘人」的術後心得，有網民表示想要進行嘗試，「等我有錢了我也做」，但不乏有人反對：

「不如直接割肉」。 「整的再美腦子是壞的」。 「直接把腿鋸掉好啦！這樣腿永遠也不會胖了」。 「嫌腿粗穿條長裙子好了，影響健康的事情別做」。 「做這種手術的醫生、病人都有病吧」。

有網傳視頻片段顯示，進行「小腿肌肉阻斷術」後的患者腿部有明顯變細，但走路姿態卻顯得雙腿綿軟無力。據「丁香園」介紹指，「小腿肌肉阻斷術」的原理是離斷支配腓腸肌的肌支，讓肌肉廢用性萎縮，從而達到瘦小腿後群肌的目的。神經離斷後，想要再長好是非常困難的，腓腸肌如果萎縮了，會影響走路和跑步。

「丁香園」又指，該手術施行後，常見併發症包括，小腿肌肉力量變弱，小腿乏力、酸痛；疤痕色素沉著明顯，疤痕增生；雙側小腿大小輕度不對稱；如果手術技術操作不當，誤切除比目魚肌神經肌支或皮神經造成小腿功能障礙、及局部的皮膚感覺障礙等。

另外，亦有內地醫生表示，「小腿肌肉阻斷術」理論上看是可能實現瘦腿，但在臨床上，術後患者的小腿會細到如病態一般，看起來一點也不美觀。該醫生又指，神經一旦受損，修復難度極大，「那些因外傷神經受損、小腿肌肉萎縮的患者非常痛苦，千方百計想各種辦法修復神經，沒想到還會有健康人群主動自斷神經，這無異於自殘。」

（澎湃新聞／微博）