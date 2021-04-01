整容失敗致鼻壞死　內地女星毀容後一度欲輕生　現已跟美容院和解

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-01 11:48

內地女演員高溜今年2月在微博上發文，講述自己隆鼻失敗，術後甚至出現發炎、壞死等症狀，事後才知道涉事的廣州熙施時光醫療美容門診根本不具備該整形項目的資格。高溜毀容後坦言「受不了打擊，曾想跳樓輕生」。 事件近日有最新進展，根據廣州市衛生健康委3月25日的通報，涉事醫生暫停執業6個月，門診部被罰4.9萬元（人民幣，下同）。高溜表示，目前已經和涉事美容門診達成和解。

高溜整容前美照：

據此前報道，高溜去年在「熙施時光醫療美容門診」接受鼻子耳軟骨、肋軟骨和膨體手術，但術後鼻部發炎刺痛，反覆感染，鼻頭最終壞死。她到廣州南方醫院接受治療，最終確定為「隆鼻術後鼻畸形（隆鼻術後感染）」。

高溜事後得悉手術過程中已出現狀況，認為美容院一再隱瞞才導致其毀容，並發現該院無相關整形項目資質。她透露，由於整容失敗、無法按時進組拍戲，除了損失40萬的片酬外，還將面臨違約賠償200萬元。

內地女星高溜隆鼻失敗反覆發炎 自揭鼻頭壞死變黑一度欲輕生

隨後高溜與美容院均聘請律師，循司法途徑解決。廣州市天河區衛生健康局工作也就事件進行調查。及至3月25日，廣州市衛生健康委發布處理情況稱，經查，在前述事件中，實施手術的醫師未取得獨立實施美容外科手術的醫療美容主診醫師資質。天河區衛生健康局依據《執業醫師法》給予該醫師暫停6個月執業活動的行政處罰。

此外，涉事美容門診使用未取得相應資質的醫師單獨開展隆鼻術，違反《醫療美容服務管理辦法》，被處以49000元罰款的行政處罰。高溜3月31日則表示，已經和涉事美容門診達成和解。

（澎湃新聞／綜合報道）