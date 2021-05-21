浙江女養逾40隻貓逼爆租屋　房東怒下逐客令

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-21 15:00

浙江一名劉姓女子早前在嘉興海寧租房，然而近日卻因為養貓問題被房東強制退租，貓的數量成為雙方爭執的焦點。原來，劉女一開始向房東稱是養了4隻大貓，其中一隻母貓生了一窩小貓，但隨着後來劉的朋友又陸續送來其他貓咪，令屋內粗略計算有多達有40多隻貓，連下腳也困難，氣憤的房東得知後果斷下了逐客令，並退還了押金和剩餘的租金。

劉女此前以2600元人民幣，押一付二，租期一年的條件租下該共有三房的房子，詎料不到兩個月就被房東攆走，後者還聲稱要斷水斷電，令劉女大感無奈。對於逐客原因，房東解釋是因為劉女養貓太多。據雙方聊天記錄顯示，劉女向房東表示說自己養了4隻大貓，其中一隻母貓生了一窩小貓，而這些小貓日後會送朋友，當時房東遂表示同意，直到她發現劉女撒謊，屋內的貓量遠遠多過當初的說法。

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據劉女稱，她搬來後，朋友又送來了6隻大貓及一窩小貓，再後來又有朋友陸續送她大貓，而小貓亦未來得及送走，結果粗略計算屋內共有40多隻貓，大小貓混雜一起，僅貓舍已有多個。劉辯稱，這些貓並非故意繁育，等小貓斷奶後，她會連帶朋友的貓逐一處理，故目前的狀況只屬暫時。不過由於房間是新裝修，認為一下子養這麼多貓肯定會毀壞房子，加上久久不散的臭味還會嚴重影響後面的租房，氣憤不已的房東於是果斷下了逐客令。

房東更質疑劉女是個貓販子，她曬出對方的微信朋友圈，顯示對方曾發布大量售貓信息，「做人但凡磊落一點，我都敬禮是一條漢子」。而許多網民也紛紛怒斥劉女，認同劉女就是個妥妥的後院貓販子，並指房東退還租金押金已很厚道了。

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