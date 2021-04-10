免費養名貴貓再繁育賺錢？浙江貓舍領養模式被指做「貓子宮生意」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-10 20:59

一種名為「貓咪繁殖計劃」的領養貓咪新模式近期在內地網絡上出現，即貓舍「免費」開放領養品種貓，收取一定數額的押金，且與領養人簽訂協議，被領養的品種貓「首胎繁育權」歸貓舍所有，領養人履行義務後，貓舍將退還押金。若領養人想繼續合作，部分貓舍還會以市場價回收接下來產下的幼貓，也就意味領養人可以此盈利賺錢。

據內媒《紅星新聞》報道，查看「小紅書」平台可見，開放「貓咪繁殖計劃」的貓舍多數在浙江杭州，開放領養的有金漸層、布偶、矮腳貓等各類售價高昂的品種貓。

貓舍的客服人員透露，領養的具體流程為：貓舍中有2至6個月大的品種貓可以選擇，貓咪打完疫苗後，領養人可以將其接回家，但領養時需要簽署協議以及繳納保證金，領養母貓需在母貓6至9個月大發情時聯繫貓舍，貓舍會負責安排母貓配種事宜，完成繁育一次以後返還保證金。

以領養一隻2個月大的布偶貓為例，貓舍要求領養人需繳納押金6500元（人民幣，下同），養至6到9個月大時需返還回貓舍配種。雄性品種貓借配一次返還押金的10%，一年需借配10到12次；雌性品種貓則是配種成功後，產下第一窩幼貓，領養人養至幼貓斷奶後，將幼貓全部返還貓舍，方可退還全部押金。

有貓舍領養啟事稱「領養還能賺錢」。（網絡圖片）

除前述的領養形式外，還有一些貓舍在領養啟事貼文中表示，在收到第一胎幼貓後，若領養人想繼續合作，貓舍會以市場價回收接下來產下的幼貓。部分貼文還寫出了盈利數額供領養人參考，如「布偶根據品相收1500-3000（元）一隻，一年可以生兩窩，一窩4-8隻，平均6隻，一隻布偶一年繁育的話至少可以有24000（元）的收入」。

報道指，這種「領養」模式在網上受到追捧，不少領養啟事下都有很多留言申請「領養」，熱度較高的貼文更有數百到上千條留言不等。但有不少愛貓人士表示，不能接受這種「領養」模式，批評貓舍以打著「免費領養」的旗號，實際上是把養貓的成本轉嫁到領養人，而領養人還要將貓咪作為繁殖工具，把所謂的「首胎繁育權」給貓舍，這並不是在愛自己的寵物，而是把它視為一種工具。

有流浪動物領養平太負責人更擔心，部分「領養人」是在經濟誘惑下領養貓咪，批評貓舍和「領養人」是合謀做「貓子宮生意」，「貓咪淪為生育的工具，各種藥物、催情藥、催情針、不停的交配和生育是少不了了。」

上述負責人還表示，由於無法確認貓舍的專業性，被返還至貓舍配種的貓，也容易造成「無序繁殖」的後果，導致繁殖出來的貓很容易攜帶各種遺傳病，可能一輩子生活在病痛裡，「可想而知後期會有大量的棄養，從而出現大批流浪貓。」

（紅星新聞）