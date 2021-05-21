內地家長質疑小學課本「螞蟻搬家要下雨」不科學　專家：值得商榷

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-21 19:30

內地小學語文課本中「螞蟻搬家蛇過道，大雨不久要來到」這句話很多人都耳熟能詳，不過近日學生家長洪廣玉發質疑這句話的科學性，稱人民教育出版社一年級下冊語文教材中這句有關螞蟻搬家的語句有誤，「螞蟻怎麼可能測算出雨多大會淹沒了窩？」為此，人民教育出版社宣傳部周五（21日），編輯室老師將進行研判；專家則表示，從生物學的角度上看，該說法值得商榷。

曾做過科普相關工作的洪廣玉表示，前幾日他正在讀一年級的孩子在家中背誦語文課，他聽到「螞蟻搬家蛇過道，大雨不久要來到」時覺得不對勁，後來查閱發現這句話出自人教版一年級下冊語文課本，「明顯知道這句話不對，螞蟻怎麼可能測算出雨多大會淹沒了窩？如果螞蟻有這個能力且害怕被淹，那麼應該是直接將窩建在淹不到的地方」。

他又憶述，自己小時候住瓦房，經常可在走廊和屋簷下看螞蟻，強調螞蟻隨時都可能搬家，跟下雨無關，並建議中小學課本編寫時，要請專業人士進行科學性把關。對此，人民教育出版社宣傳部一位工作人員周五回應，表示編輯室老師將對此內容進行研判。

究竟相關內容有無科學依據？著有《螞蟻之美》一書的中國科學院昆明動物研究所客座研究人員冉浩表示，螞蟻經常性遷移，可能是受生活環境變化影響，寄生蟲或天敵的侵擾、食物資源的改變等，亦皆可能引起巢穴的遷移，加上一些螞蟻本身就具有周期性遷移的習性，故螞蟻搬家和降雨的關聯度並不高，「螞蟻搬家要下雨」缺乏實驗證據支持。

北京市氣象台高級工程師張明英則表示，這句話是沒有經過統計和驗證的規律，但民間有此類說法，因有時候一些相對低窪的地區來大雨時，雨水容易淹到巢穴，「但並不是說所有大雨來臨之前都有螞蟻搬家，也不是螞蟻搬家一定有大雨」。

（澎湃新聞）