顏真卿《祭姪文稿》竟有錯字？　內地學者稱「刺」錯寫「刾」惹議

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-15 19:05

內地女學者孫鶴近日表示，唐代書法家顏真卿的《祭姪文稿》有錯字，認為顏真卿把「刺」錯寫成「刾」字，結果引發網民熱烈討論。有網民認為顏真卿並沒有寫錯，孫鶴的說法才是「離奇錯誤」，而澎湃新聞周六（15日）報道，根據《說文解字》顯示，刾和刺在古代確實一同使用。

唐代書法家顏真卿。（視覺中國）

孫鶴日前在一個媒體文史欄目的影片中指，《祭姪文稿》中的「刾」本身是一個錯字，但顏真卿不知道，「唐代所有的官稱當中沒有刾史的，只有刺史，對不對」。由於一千多年來竟然沒人發現，該話題隨即在知乎、微博、微信視頻號等多個平台上引發討論，也在書法圈傳播開來。

《祭姪文稿》被稱為「天下行書第二」，僅次於王羲之的《蘭亭集序》，是顏真卿為了祭姪文而寫下的草稿，是在極度悲憤的情緒下書寫。（視覺中國）

不過許多聲音並不認同孫鶴之說，如有書法自媒體就認為，「刾」是「刺」的異體字，古時候兩者用法一樣。在篆書時期，該字只有「朿」部分，是樹上「棘針」的象形文字，也表示這種刺直刺進去。隸書時文字符號化，原來的「朿」表示樹上的刺，至於「刺」則表示以尖銳之物扎進去。而「刾」則代表把刀夾在裡面，即刀深入進去，亦即後來「刺」的含義。兩者的用法相同得到《說文解字》所證實。

顏真卿的《祭姪文稿》。（澎湃新聞）

一名曾與孫鶴為同事的學者周六表示，孫鶴認為《祭姪文稿》中有錯字已有一段時間，其可視作一家之言，外界不應過多解讀。他又坦言孫鶴的說法確實未獲書法界主流認可。另有一名曾任南方某省書法家協會主席的學者更直言，孫鶴在電視媒體上公開表達欠嚴謹。

公開資料顯示，1962年出生的孫鶴祖籍河南開封，她學士畢業於河南大學歷史系，碩士畢業於湖北大學中文系文字學專業，博士畢業於首都師大書法文化研究所，也是中央美術學院第一個美術學書法方向博士後，中國書法家協會會員。目前，她為中國政法大學教授、中國政法大學藝術經紀研究中心主任。

（澎湃新聞）