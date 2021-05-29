躺平即是正義｜清華教授斥極不負責對不起父母　遭網民圍攻批離地

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-29 20:44

「躺平即是正義」在內地網絡上成為熱議焦點，不過，清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮在談論「內捲」的文章中，就批評若然因不喜歡「內捲」而「躺平」，是極不負責任的態度。 李鋒亮的觀點幾乎一面倒遭遇內地網民猛烈反對，「不是不努力，是年輕人努力已經沒用了」，又認為李鋒亮根本不明白「內捲」的真正含意，「因為你是清華教授，還捲不到你」。

據介紹，事緣於此前有內地網民在論壇上發帖稱「躺平即是正義」，抱怨生活中種種無奈，「壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現，你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的 「生育周邊」，就像某些「看不見的生物」在製造一種思維強壓給你」。該名網民坦言「人大可不必如此」，「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度」。

內地近來興起的「躺平」，其中一個含意是要反抗無止境、無意義的加班。（視覺中國）

簡單而言，「躺平」就是不再勞動，同時降低消費與生活慾望，維持自在愜意。一時之間，「躺平即是正義」引起不少人的共鳴。「躺平」與「內捲」有密切關係，後者大抵上是形容過度競爭，人們不斷會使自己有更多負擔、更辛苦以追求成功，但實際上仍然只有極少數人能夠成功，某程度上各人只是在「互相傷害」。

李鋒亮在文章中強調，理解由於激烈競爭帶來的廣泛焦慮，但強烈建議不要用「內捲」對競爭進行污名化。他認為，「內捲」一詞的出現，正說明了社會是可以通過競爭獲得上升機會的。李鋒亮又以自身作為例子，稱他一名「小鎮做題家」，幸運地來到一線城市的知名大學，然後憑借努力獲得耀眼的成績，甚至早早進入實驗室參與科研任務。

李鋒亮稱，鼓勵競爭有很多收益，「內捲」是殘酷，但不反對，嚴詞批評不喜歡「內捲」的大學生不但對不起自己的父母，還對不起億萬個努力工作的納稅人，態度極不負責任。

文章一出，關鍵字「清華教授稱躺平態度極不負責」隨即登上微博熱搜榜，短時間閱讀量高達1.4億次，討論次數亦有1.2萬次。不過，絕大多數內地網民都認為李鋒亮不識民間疾苦，「算啦，畢竟知識改變命運，大學教授的墨水多，薪資高，想不到勞動人民的苦，無所謂了」、「因為你是清華教授，還捲不到你，要是連你也被內捲，這個社會真的寸步難行」。有人更建議，清華大學應該推出「副教授末尾淘汰制」，不僅是開除排名末尾的副教授，同時要為授課及文章發表給予獎金，並且「多勞多得」。

另一方面，內地網民亦紛紛表示，「躺平」實際是一種接納自我的生活方式，不是不願意奮鬥，只是因種種現實原因而無奈選擇「躺平」，「是一種讓自己獲得開心的方式，拒絕剝削壓迫，拒絕內捲，拒絕996」。

（綜合報道）