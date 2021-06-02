廣西5歲女童拔牙後大出血腦死　醫院：診療沒問題，與先天病有關

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-02 12:37

廣西南寧一名5歲女童，在當地一間醫院接受拔牙後，血流不止，導致腦死亡。家屬同意捐獻器官，並質疑醫院存在疏失。 對此，涉事的南寧市第二人民醫院表示，醫師的診療行為符合診療規范，患者出現的情況較為罕見，與患者的血管瘤及可能存在的先天性疾病導致的凶險出血有關。

據南國早報報道，5歲的小女孩琪琪（化名）在和小朋友玩耍時，一顆大牙因撞擊導致鬆動。5月13日，家長帶她到醫院治療，拔牙後創面出血不止，「血開閘一樣噴湧出來」，琪琪被送進深切治療部後一直未能蘇醒。

5月23日，琪琪被醫院鑑定為腦死亡，家屬同意捐獻器官，但同時也質疑醫院存在醫療疏失。

醫院方面回覆稱，為患者拔牙的醫師已獲得國家口腔執業醫師資格證書及執業證書，醫師曾詳細詢問病史，家屬當時未告知可能患有血管瘤或其他先天性疾病，且家屬表示既往體健，無特殊病史。

主治醫師診斷後，建議先嘗試復位固定該牙，若無法復位則予以拔除。患者家屬同意後，接診醫師先嘗試復位不遂，且判斷牙齒鬆動明顯，無保留價值，於是向患者家屬解釋病情，告知了相關拔牙風險。患者家屬考慮後同意拔牙，並簽署同意書。然而拔牙後創面立即出血不止，呈噴射狀湧出，主治醫師立即作止血處理，並將患者抱送至該院急診科搶救。

家屬在器官捐贈同意書上簽字。（南國早報）

該院隨後組織多學科及廣西醫科大學附屬口腔醫院專家會診。認為患者右上頜骨不排除有血管瘤。經院專家討論，患者出現的情況較為罕見，與患者的血管瘤及可能存在的先天性疾病導致的凶險出血有關。

對於院方說法，琪琪的母親周女士表示，孩子的臉上有一些紅斑，2020年11月曾到廣西醫科大學第二附屬醫院檢查，醫院的意見是，如果擔心影響容貌，可以用激光處理。做了一次激光之後，便沒再做。她說，當時醫院並沒有說這是血管瘤，不存在拔牙之前隱瞞不告知醫生的情況。

（南國早報）