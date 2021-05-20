東莞女童飲冬瓜水竟中毒入院　醫生籲少飲為妙　原來與製法有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-20 12:45

炎炎夏日，不少人都喜愛飲西瓜汁、酸梅湯等消暑飲品，而「冬瓜水」更是不少東莞老人眼中消暑降溫的珍寶。然而，4歲女童小穎上周六（15日）飲用冬瓜水後卻因腹痛、頭暈入院洗胃，經查證實是亞硝酸鹽中毒。 到底飲用冬瓜水為何會導致中毒？原來，冬瓜水需要「釀製」3、4年，而醃製的冬瓜中的硝酸鹽會轉化為亞硝酸鹽，因此飲用後會引起身體不適，嚴重者甚至會因呼吸衰竭而死亡。

小穎因飲用冬瓜水導致亞硝酸鹽中毒。（廣州日報）

東莞市婦幼保健院兒童重症監護室主任周新龍介紹，小穎當日被祖母餵下放置了4年的冬瓜水，不久後出現腹痛、頭暈、咽痛，伴有口唇四肢發紺，家人見狀立即將她送到醫院。醫生為她洗胃、導瀉及做一系列的針對治療後，小穎的病情已迅速受控。

經檢驗，小穎因飲用冬瓜水導致亞硝酸鹽中毒。周新龍提醒，消暑降溫的辦法很多，呼籲老人家和家長避免用民間流傳的土法，「像冬瓜水這樣的還是少喝」。

新鮮冬瓜切件後放入陶罐封存，「釀製」3、4年後就成為冬瓜水。（視覺中國）

據了解，冬瓜水並非用冬瓜煮出的湯水，而是把新鮮冬瓜洗淨切件放入陶罐，嚴閉蓋口，加紅泥封實縫隙，放在陰涼處，3、4年後再打開飲用。經過長時間的發酵、沉澱、化解，冬瓜就變成了瓜汁。

冬瓜水被認為對治療溫熱病、中暑、發燒有奇效。惟實際上，醃製的冬瓜中的硝酸鹽會轉化為亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽會令血液中的低鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白，導致其失去攜氧能力而引起缺氧。

亞硝酸鹽中毒患者會出現頭暈頭痛、胸悶或煩躁不安、呼吸急促等缺氧症狀，可伴有消化道症狀如噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，嚴重者昏迷、驚厥、大小便失禁，甚至因呼吸衰竭導致死亡。其中，兒童的症狀比成年人更嚴重。

（廣州日報）