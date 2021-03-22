鄭爽新劇傳將「被換臉」　AI黑科技勁到「朱茵變楊冪」惹私隱疑慮

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-22 19:25

內地一線女星鄭爽今年初曝出代孕棄養醜聞後，被當局全面封殺，此前有劇集使用鄭爽舊劇《微微一笑很傾城》畫面時，其臉部也遭遮蔽。內地網絡今日（22日）更傳出，其還未上檔的主演劇集《倩女幽魂》將被以人工智能（AI）換臉，由新晉演員彭小苒頂替演出。 近年人工智能（AI）技術發展迅速，海外和內地都湧現一些AI換臉軟件，使用這些軟件可以將劇中角色替換成用戶的臉；亦可以自拍影片後，換上明星的面龐。 事實上，早在2019年就有網民上載一段影片，將《射鵰英雄傳》中朱茵扮演的黃蓉換上了楊冪的臉，引發網民驚呼「以假亂真」、「無違和」，但也引發了公眾對該技術侵犯私隱和肖像權的疑慮。

▼ 鄭爽新劇《倩女幽魂》傳將被AI換臉

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據悉，鄭爽目前有3套劇集尚未播出，包括《翡翠戀人》、《絕密者》及新版《倩女幽魂》（又名《只問今生戀滄溟》），3部劇投資金額被指合共超過7億人民幣（約8.4億港元）。另有消息指，鄭爽拍《倩女幽魂》時劇酬達1.6億人民幣（約1.9億港元），由於現在劇組有額外支出，投資商已向鄭爽追償。

▼ 傳言指鄭爽的角色將被彭小苒「換臉」取代

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鄭爽將被AI換臉的消息，在內地網絡也引發討論。不少網民表示能理解劇組做法，畢竟要求全整個團隊的利益，但也有人擔憂換臉會令觀賞效果打折扣：

「可以，彭小苒挺漂亮的」 「永遠別出來，出來投訴到底」 「換吧 反正也能看到鄭爽在演」 「我倒想看看他們怎麼給換臉，不會感覺彆扭嗎？」

事實上，AI換臉App近年來在內地普及後，引起不少網民試玩。有網民就嘗試將自己的臉換成唐嫣、劉亦菲、范冰冰、楊冪、佟麗婭等明星。亦有人曾上載片段，顯示將《射鵰英雄傳》中朱茵扮演的黃蓉換上了楊冪的臉，引發網民驚呼「以假亂真」、「無違和」。

女星面容遭換至成人影片

不過，這類應用程式由於搜集大量用戶的面容資訊，引發了私隱和肖像權疑慮；AI換臉也遭到濫用，有人將他人照片換到色情影片上，恐侵犯名譽權。

據此前報道，「換臉」成女星的不雅影片或照片，還曾在二手交易平台「閒魚」上湧現，有多位賣家出售。其中一位賣家提議在聊天軟件QQ或者微信交易，不雅照片方面，其開價為一個明星30元（人民幣，下同），兩個明星40元，三個明星50元，每個明星圖片數量不同，大多數都是300張左右。此外，他還有100部影片，包括30多位明星，「都是當紅的，有的明星多，有的少。」

不法之徒「換臉」實施詐騙

內地官媒新華社去年10月報道稱，AI換臉還被不法之徒想利用。騙徒以此技術用偽造的照片或影片實施詐騙，甚至用換臉方式侵害他人肖像權，結果使本應帶來歡樂的「換臉」變成人人喊打的「造假」。

報道指，有電商平台曾以每份0.5元人民幣之價出售匹配了身份信息的人臉數據，業界人士表示，一旦不法之徒利用AI技術活化照片，便可做出模擬真人的點頭、搖頭、眨眼、說話等舉動，非常容易被用作辦理網貸或實施精準詐騙。

（綜合報道）