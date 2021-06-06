中國郵政開奶茶店？　官方澄清非郵政業務　網民：飲品包郵到家嗎

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-06 16:12

近年，台灣茶飲大行其道，飲品店更加愈開愈多。萬萬沒想到的是，中國郵政亦開了奶茶店，名為「郵氧的茶」。消息一出立即引起網民熱議，更一度佔據微博熱搜榜前五名。 據《新京報》報道，奶茶店位於福建一間中郵大藥房旁邊，不少市民都慕名而來，店外排起長長人龍。惟藥房經營者「中郵恆泰藥業有限公司」負責人回應稱，奶茶店是公司自主開發的新業務，實際上與中國郵政無關。

不少市民慕名而來，奶茶店外排起長長人龍。（微博＠福州城市建設）

網民爆料稱，福建福州市新開了一間名為「郵氧的茶」奶茶店，店舖位於中國郵政網點和中國郵政旗下的中郵大藥房旁邊。除了店名取名含「郵」字，連店面都使用了中國郵政的黃綠配色裝修，茶飲杯的外包裝設計亦有郵政元素。

據悉，奶茶店售賣包括純茶、奶茶、水果茶和果奶共14種不同茶飲，價格介乎7元至23元（人民幣，下同）不等，價格與市面上普通的奶茶店相約，部分飲品甚至更加便宜。

據資料顯示，奶茶店為中國郵政入股的中郵恆泰藥業有限公司（中郵大藥房）所擁有，中國郵政集團控股子公司「中郵資本管理有限公司」為中郵恆泰最大股東，持股比例51%。目前，中郵恆泰已經申請註冊「郵氧的茶」商標。

中郵恆泰負責人周先生表示，奶茶店是公司自主開發的新業務，並無打着郵政的招牌做宣傳，取名「郵氧的茶」是合作方策劃，「郵氧」與「有氧」同音。

他澄清，網傳中國郵政開奶茶店是不實消息，奶茶店與中國郵政無關。對於奶茶店在網上爆紅，周先生對此感到意外，但表明目前沒有擴大發展的規劃。另中國郵政福建公司表示，奶茶店並非郵政業務。

「郵氧的茶」奶茶店引起不少網民熱議：

就想知道點奶茶包郵到家不？ 出貨速度怎麼樣？ 希望它的奶茶不會像郵政快遞那麼慢 就是希望配送快點 設計的和郵政窗口一樣，很怕突然就被營業員罵啊。 可以用郵票付款不 包郵嗎？郵政可以發展外賣業務！