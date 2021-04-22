天琴座流星雨今迎高峰期　專家：流量不大，觀測時要有耐性

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-22 22:01

天琴座流星雨於本月14日至30日進入活躍期，今日（22日）晚上更會迎來高峰，屆時每小時會有10至20顆流星劃過天空。 天文專家提醒，天琴座流星雨流量並不大，但亮流星多，且多火流星，市民觀測時一定要有足夠耐性，才能捕捉到流星的身影。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成介紹，織女星和周圍的一些小星組成了天琴座，在每年的4月14日至4月30日，就是天琴座流星雨的活躍期，而今年於22日晚上8時40分迎來高峰。由於當天是農曆三月十一前，半夜會受到月光的干擾，後半夜月落以後，觀測條件尚可。

北京市天文愛好者王俊峰2017年4月23日在河北承德金山嶺長城拍攝的天琴座流星雨照片。（新華網）

以北京地區為例，織女星約在晚上8時從東北方地平線上升起，與北京緯度相同的地區，流星雨輻射點升起的時間約在太陽落山後1個小時；與上海同緯度的地區，織女星升起的時間會比太陽落山的時間遲約2個小時；而在廣州，織女星升起的時間還要再推遲將近1個小時。因此，觀測天琴座流星雨的時間在後半夜效果較好。

除此之外，下周二（27日）更會迎來今年首個超級月亮。據介紹，當晚11時22分，月亮與地球最為接近，兩者相距只有 357378 千米。此時，月亮的視直徑最大，只要天色晴朗，中國各地都可以觀賞得到。

2020年3月10日，超級月亮在北京登場。（中新社）

（綜合報道）