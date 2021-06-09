華為小公主出道︱姚安娜經紀公司遭起訴　面臨逾230萬賠償

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-06-09 12:18

華為創始人任正非小女兒姚安娜因所在經紀公司被起訴而再次成為外界關注焦點。

北京法院審判信息網顯示，北京薇薇一笑文化傳播有限公司（薇薇一笑）與北京天浩盛世娛樂文化有限公司（天浩盛世）服務合同糾紛一審民事裁定書公開。

北京法院裁定書顯示，原告薇薇一笑向法院提出訴訟請求，請求判令被告天浩盛世支付藝人的策劃推廣宣傳工作服務費和違約金共約233萬元人民幣。作出裁定的是北京東城區人民法院，日期為3月2日。

值得一提的是，天眼查數據顯示，被告天浩盛世成立於2014年12月24日，主要經營範圍為經營演出及經紀業務等。公司疑似實際控制人為周浩。公開資料顯示，公司旗下藝人包括闞清子、吉克雋逸、譚維維、戚薇等，還包括進軍娛樂圈不久的姚安娜。

近來，姚安娜屢次成為輿論關注焦點。早在2月4日，任正非「史無前例」就註冊姚安娜商標「公權私用」道歉引爆輿論。圍繞着其小女兒姚思為（藝名姚安娜）商標事件，任正非坦言，若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶註，有許多不利的地方。

疑似姚安娜豪宅曝光（請點擊大圖瀏覽）：

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有網友表示，「任正非做那麼大的事業，居然為二女兒操碎心，送她進娛樂圈不説，又幫她註冊商標，現在又來道歉，是不是有點掉價啊！第一次公權私用，為此向全體員工道歉，居然是為娛樂圈的小女兒，這也算變相炒作造勢嗎」。

也有評論稱，「77歲的任正非對企業的發展依舊壯志滿懷，但對於才23歲如孫女年齡一般的小女兒姚安娜，難免會有老人常見的溺愛過度行為。」

姚安娜公開成長歷程（請點擊大圖瀏覽）：